Lưu ý quan trọng với thí sinh tự do

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đối với thí sinh tự do, sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến, cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 5-5 đến 9-5. Thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp bắt buộc đăng ký dự thi môn ngữ văn, môn toán và một bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM. Ảnh: HUẾ XUÂN

Thí sinh được lựa chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12; đồng thời có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn đang học trước đó.

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp được đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi, sau 17 giờ ngày 5-5, thí sinh không được thay đổi môn đã đăng ký.

Liên quan đến việc miễn thi môn ngoại ngữ, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hoặc được công nhận tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thì được miễn thi môn này khi xét công nhận tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nếu vẫn đăng ký dự thi môn ngoại ngữ, thí sinh phải sử dụng kết quả thi để tính điểm xét tốt nghiệp.