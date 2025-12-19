HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lưu ý tốc độ lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ ngày 20-12

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Từ ngày 20-12, đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang sẽ được đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đi lại dịp cuối năm.

Ngày 19-12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin từ 9 giờ ngày 20-12 sẽ cho các phương tiện lưu thông vào đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Lưu ý tốc độ các phương tiện lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ ngày 20-12 - Ảnh 1.

Lưu ý tốc độ các phương tiện lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ ngày 20-12 - Ảnh 2.

Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau hoàn thành sau 3 năm thi công

Trước mắt, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ đưa vào khai thác đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng sẽ đưa vào khai thác vào trước Tết Dương lịch để phục vụ người dân.

Các phương tiện tham gia giao thông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đi theo các hướng, chiều như sau:

Từ trung tâm TP Cần Thơ di chuyển theo đường Quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu) hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) ra Quốc lộ 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 61B theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc, đến nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về Quốc lộ 91B.

Lưu ý tốc độ các phương tiện lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ ngày 20-12 - Ảnh 3.

Lộ trình ra vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định; xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe thô sơ, người đi bộ không được lưu thông vào đường cao tốc.

Tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Tốc độ các nhánh thuộc nút giao tối đa 40 km/giờ.

Tin liên quan

"Chốt" thời gian khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

"Chốt" thời gian khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Đây là lần thứ 8 Thủ tướng kiểm tra công trường và làm việc về dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Kiểm tra thực tế, Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất 19-12 phải khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

(NLĐO) – Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu cần thiết thì ứng dụng công nghệ cao để đẩy nhanh tiến độ giúp nhân dân sớm hưởng lợi từ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

CLIP: Khẩn trương trên công trường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

(NLĐO) – Công nhân trên công trường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đang làm việc hết công suất để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.

