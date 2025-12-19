Ngày 19-12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin từ 9 giờ ngày 20-12 sẽ cho các phương tiện lưu thông vào đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau hoàn thành sau 3 năm thi công

Trước mắt, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ đưa vào khai thác đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng sẽ đưa vào khai thác vào trước Tết Dương lịch để phục vụ người dân.

Các phương tiện tham gia giao thông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đi theo các hướng, chiều như sau:

Từ trung tâm TP Cần Thơ di chuyển theo đường Quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu) hướng về Cảng Cái Cui (phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Khi đến vòng xoay (đường vào Cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối vào đường cao tốc tại nút giao IC2, lưu thông đến nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) ra Quốc lộ 61B thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 61B theo đường nhánh tại nút giao IC5 vào đường cao tốc, đến nút giao IC2, ra tuyến nối cao tốc về Quốc lộ 91B.

Lộ trình ra vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lưu ý xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định; xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe thô sơ, người đi bộ không được lưu thông vào đường cao tốc.

Tốc độ lưu thông trên tuyến đối với các phương tiện được giới hạn tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Tốc độ các nhánh thuộc nút giao tối đa 40 km/giờ.