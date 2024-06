Lý do 2 cán bộ công an phường ở Phú Quốc bị kiểm điểm trách nhiệm

Thiếu tá Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Công an phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa ký thông báo cho biết đã họp kiểm điểm, phê bình trước tập thể đối với 2 cán bộ công an phường vì không lập biên bản sự việc người dân báo tin bị phá hoại, cưỡng đoạt tài sản.

Nhà hàng POLI ở khu Địa Trung Hải, phường An Thới, TP Phú Quốc khi còn hoạt động bình thường

Theo văn bản của Ban Chỉ huy Công an phường An Thới, vào ngày 2-9-2023, ông Nguyễn Ngọc Hải Hà (SN 1980; thường trú phường Chúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) trình báo Công an phường An Thới về việc ông N.T.L cho người hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng của ông tại nhà hàng POLI ở khu Địa Trung Hải, phường An Thới.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường An Thới đã phân công 2 cán bộ là thượng úy Đ.V.T và trung úy N.C.N xuống hiện trường để xác minh, giải quyết; đồng thời mời những người liên quan gồm: L.V.H, N.T.L và N.T.C về trụ sở công an phường làm việc.

Nhà hàng POLI sau khi ông Hà báo tin bị hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản

"Khi xuống hiện trường, thượng úy Đ.V.T và trung úy N.C.N đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách tại hiện trường theo đúng quy định. Tuy nhiên có phần thiếu trách nhiệm khi đã không thể hiện bằng các văn bản ghi nhận để làm căn cứ xử lý về sau. Công an phường An Thới đã tiến hành họp triển khai kiểm điểm phê bình trước tập thể đối với thượng úy T. và trung úy N."- văn bản nêu.

Khu bếp của nhà hàng POLI trước và sau khi ông Hà tố giác tội phạm

Vụ việc ông Hà tố giác tội phạm do không có các biên bản ghi nhận sự việc làm căn cứ nên kéo dài hơn 9 tháng chưa có kết quả giải quyết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xử lý nguồn tin tố giác tội phạm.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 2-9-2023, ông Hà báo tin qua đường dây nóng của Công an phường An Thới về việc tài sản của ông có giá trị hơn 3 tỉ đồng tại nhà hàng POLI đang bị phá hoại và cưỡng đoạt.

Thông báo chuyển đơn tố cáo của Công an TP Phú Quốc

Ngày 3-9-2023, ông Hà làm đơn, kèm theo hóa đơn chứng từ tài sản bị thiệt hại gửi Công an phường An Thới để tố cáo hành vi phá hoại và chiếm đoạt tài sản đối với một đối tượng.

Ngày 5-1-2024, ông Hà tiếp tục làm đơn gửi Viện trưởng VKSND và Trưởng Công an TP Phú Quốc, yêu cầu khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Ngày 5-3, thượng tá Trương Sa My - Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc - ký văn bản chuyển đơn tố cáo của ông Hà.

Trong văn bản, Công an TP Phú Quốc cho biết nhận được phiếu chuyển đơn ngày 22-1-2024 của Thanh tra Công an tỉnh Kiên Giang chuyển đơn tố giác tội phạm của ông Hà.

Ngoài việc tố giác ông L. cho người hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản, ông Hà còn tố 2 cán bộ Công an phường An Thới đến hiện trường nhưng không lập biên bản tại chỗ, không ngăn chặn, để cho ông L. tiếp tục hành vi vi phạm làm thiệt hại tài sản hơn 3 tỉ đồng.

Đồng thời, ông Hà phản án việc gửi đơn tố giác tội phạm cho Công an TP Phú Quốc và được cán bộ tiếp nhận nhưng sự việc kéo dài hơn 4 tháng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo, quyết định nào từ cơ quan chức năng.

"Công an TP Phú Quốc đã chuyển đơn trên đến đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc và đồng chí Trưởng Công an phường An Thới để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật"- văn bản của Công an TP Phú Quốc nêu.

Ngày 3-4 vừa qua, thượng tá Trương Sa My tiếp tục có văn bản yêu cầu ông Hà cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra. Kết quả gửi về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc trước ngày 10-4-2024.

Ngày 6-5, tức hơn 8 tháng sau khi ông Hà báo tin và tố giác bị phá hoại, cưỡng đoạt tài sản, thượng tá Trương Sa My ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác về tội phạm vụ việc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhà hàng POLI.

Nguyên nhân tạm đình chỉ do ông Hà chưa cung cấp được đầy đủ chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.