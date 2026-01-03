HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lý do 2 xe khách liều lĩnh chặn đầu xe đang chạy trên Quốc lộ 14C

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Ngày 3-1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin vụ việc 2 xe khách chặn đầu xe khách khác gây xôn xao dư luận.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Phan Ngọc Châu điều khiển xe khách 16 chỗ BKS 81F-001.95 di chuyển trên Quốc lộ 14C theo hướng từ Quốc lộ19 về UBND xã Ia Nan. 

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ia Nhú, xã Ia Nan, tài xế Châu thấy xe khách BKS 81A-491.57 do tài xế T.V.N (SN 1999, trú xã Ia Nan) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Hai xe khách 16 chỗ thay nhau chặn đầu xe khách khi đang lưu thông tốc độ cao gây xôn xao mạng xã hội

Thấy vậy, tài xế Phan Ngọc Châu đã điều khiển xe lấn qua phần đường di chuyển của xe BKS 81A-491.57, với mục đích để dừng xe này lại. Tuy nhiên do đang di chuyển với tốc độ cao nên tài xế Châu đã đánh lái về phần đường của mình. 

Sau đó, tài xế Châu điều khiển xe quay lại và chặn ngay đuôi xe của tài xế N.

Cùng lúc này, xe khách BKS 70B-00069 do tài xế Phan Ngọc Tuấn (SN 2002, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) điều khiển đang đi sau xe tài xế Châu đã lấn sang phần đường ngược chiều, chặn ngay trước đầu xe do tài xế N. điều khiển.

Hai xe 16 chỗ chặn đầu xe khách vì tranh giành khách ở Gia Lai - Ảnh 2.

Những tài xế liên quan tới vụ việc nhanh chóng được cơ quan công an mời lên làm rõ

Khi xe dừng lại, Tuấn đã đi lại xe của anh N. yêu cầu tài xế bỏ 2 người khách trên xe xuống. 

Lý do đây là khách của nhà Tuấn đã dặn trước mà tài xế N. lại đi đón. Liền đó, ông Châu đi tới và mở cửa sổ bên phải xe của tài xế N. để 2 hành khách trèo ra và đi về. Ngay lúc đó, giữa Châu, Tuấn và N. có lời qua tiếng lại rồi tự động giải tán.

Vụ việc được tài xế N. quay lại video và đăng lên trang mạng Facebook và được nhiều người chia sẻ.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn về việc tranh giành khách của các nhà xe.

