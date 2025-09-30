HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế Vấn đề nóng

Lý do bất ngờ sau cuộc triệu tập tướng lĩnh toàn cầu của Mỹ

Lạc Chi

(NLĐO) - Trong buổi gặp mặt hàng trăm tướng lĩnh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố đường lối mới cho quân đội Mỹ, tuyên bố chấm dứt văn hóa “woke”.

Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ ngày 30-9 (giờ địa phương) tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, bang Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh quân đội Mỹ đã bị kìm hãm bởi những chính sách "woke" (tỉnh thức). 

Ông khẳng định: "Thời kỳ của kiểu lãnh đạo phải đạo chính trị, nhạy cảm quá mức, sợ làm tổn thương người khác chấm dứt ngay từ bây giờ, ở mọi cấp độ".

"Woke" (tỉnh thức) là thuật ngữ thường được các nhóm bảo thủ tại Mỹ dùng với hàm ý châm biếm các chính sách thúc đẩy đa dạng giới, bình đẳng sắc tộc và trao quyền cho phụ nữ, mà họ cho rằng đã "đi quá xa tới mức lố bịch".

Lý do bất ngờ sau cuộc triệu tập tướng lĩnh toàn cầu của Mỹ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước mặt hàng trăm tướng lĩnh được triệu tập về căn cứ Thủy quân lục chiến ở Quantico, gần Washington. Ảnh: AP.

Trước đó, ông Hegseth cùng Tổng thống Donald Trump đã triệu tập dàn lãnh đạo quân sự từ khắp nơi trên thế giới về Washington mà không tiết lộ lý do cho đến sát giờ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mục đích hội nghị.

Việc giới lãnh đạo quân đội Mỹ được triệu tập từ những vùng xung đột ở Trung Đông và nhiều nơi khác để lắng nghe ông Hegseth trình bày về vấn đề chủng tộc và giới trong quân đội cho thấy cuộc chiến văn hóa trong nội bộ nước Mỹ đã nổi lên thành nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của Lầu Năm Góc dưới quyền bộ trưởng đương nhiệm, ngay cả trong bối cảnh những lo ngại an ninh quốc gia đang diễn ra trên toàn cầu.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth đồng thời công bố loạt thay đổi, trong đó có việc áp dụng tiêu chuẩn thể lực "không phân biệt giới tính" hoặc "ngang bằng nam giới", đồng thời nới lỏng quy định về xử lý kỷ luật và cắt giảm quy định bảo vệ chống hành vi bắt nạt trong quân ngũ. Ông còn nói sẽ rà soát lại các khái niệm về "lãnh đạo độc hại, bắt nạt" để trao thêm quyền cho chỉ huy trong việc xử lý kỷ luật.

Trong nhiều năm qua, nạn bắt nạt và tình trạng lãnh đạo độc hại đã được cho là nguyên nhân, thậm chí được xác nhận, là đứng sau hàng loạt vụ tự sát trong quân đội Mỹ. Trường hợp gây chấn động nhất là nam thủy thủ Brandon Caserta tìm tới cái chết sau khi bị bắt nạt vào năm 2018.

Quá trình điều tra của Hải quân Mỹ kết luận rằng cấp trên trực tiếp của Caserta có thái độ "hống hách, thô tục, và phong cách lãnh đạo thô lỗ, nhiều khả năng là yếu tố góp phần đáng kể vào quyết định của thủy thủ này".

"Con người ai cũng mắc sai lầm thuần túy, và những sai lầm đó không nên quyết định cả một sự nghiệp" - Bộ trưởng Hegseth nói, đồng thời đề xuất thay đổi quy định lưu giữ thông tin bất lợi trong hồ sơ nhân sự nhằm giảm hệ lụy lâu dài cho người làm lãnh đạo mắc sai lầm nhỏ, có thể bỏ qua.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth tiếp tục chỉ trích các quyết định bổ nhiệm dựa trên giới tính và chủng tộc, cùng những chính sách về môi trường, binh sĩ chuyển giới và quy định về vắc-xin COVID-19. Ông cho rằng quan điểm "sự đa dạng là sức mạnh" là "ảo tưởng vô lý".

Về sự tham gia của phụ nữ trong quân đội, ông khẳng định không có ý định ngăn cản nhưng nhấn mạnh: "Với bất cứ vị trí nào đòi hỏi sức mạnh thể chất trong chiến đấu, tiêu chuẩn phải cao và trung lập về giới".

