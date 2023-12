Lý do "đen tối" khiến Hamas ngừng thả con tin nữ?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller, đưa ra nhận xét này trong một buổi họp báo ngày 4-12 (giờ địa phương). Ông Miller nhấn mạnh quan điểm của chính phủ Mỹ là Hamas phải chịu trách nhiệm cho việc lệnh ngừng bắn không được gia hạn hôm 1-12 vì không đồng ý thả thêm con tin là phụ nữ và trẻ em.

"Tất nhiên, nếu nói về cách đối xử với con tin thì kỳ vọng của tôi về Hamas rất thấp, nhất là cách đối xử với phụ nữ" - ông Miller tuyên bố.

Phía Israel đang điều tra nghi vấn Hamas tấn công tình dục các con tin nữ của Israel. Ông Miller cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden không có lý do để nghi ngờ các cáo buộc này, song không điều tra độc lập.

Ông Matthew Miller trong một cuộc họp báo ngày 13-6-2023. Ảnh: The Current

Theo tạp chí The Hill ngày 4-12, bình luận của ông Miller đánh dấu một sự khác biệt nhỏ so với các quan chức Mỹ khác về việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đổ vỡ.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan từ chối suy đoán lý do Hamas không thả thêm con tin nữ. "Hamas chưa thả người và chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi rất quan ngại về điều đó. Song, tôi sẽ không suy đoán lý do" - ông Sullivan nói.



Trong suốt 7 ngày ngừng bắn, Hamas đã thả hơn 100 con tin mà nhóm này bắt cóc ở Israel, bao gồm phụ nữ, trẻ em, thanh niên và một số người quốc tịch khác như người Nam Á đang làm việc ở Israel.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 1-12 và không được gia hạn do Hamas không đưa ra thêm danh sách con tin phụ nữ và trẻ em sẽ thả - theo tuyên bố của Mỹ và Israel.

Chính quyền hai nước cho hay đang tiếp tục làm việc để đảm bảo nhiều con tin được tự do hơn nữa, dự tính 120 người, bao gồm cả phụ nữ, đàn ông cũng như các binh lính Israel.

Bà Shoshan Haran (phải), một trong những con tin được thả trong thời gian 7 ngày tạm dừng bắn. Ảnh: AP