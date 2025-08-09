HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lý do giá trứng gà bất ngờ tăng mạnh

Thùy Linh

(NLĐO) - Thời gian gần đây, giá trứng gà bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trở lại, có thời điểm vượt 3.000 đồng/quả.

Hiện tại, giá trứng gà được bán buôn từ 2.600 - 2.800 đồng/quả tại trại chăn nuôi, cao gần gấp đôi so với thời điểm "rơi về đáy" chỉ từ 1.300 - 1.400 đồng/quả.

Lý do giá trứng gà bất ngờ tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá trứng gà bắt đầu tăng trở lại từ cuối tháng 6 đến nay

Chị Lê Thùy, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô 3 ngàn con ở xã Sơn Tây, Hà Nội, cho biết giá trứng gà có xu hướng tăng từ cuối tháng 6 đến nay.

"Có thời điểm giá trứng gà bán buôn đạt khoảng 3.000 đồng/quả. Giá trứng cao người chăn nuôi như chúng tôi rất mừng vì có thể bù lại khoảng thời gian rớt thảm, thua lỗ như đợt đầu năm giá rớt xuống 1.300 - 1.400 đồng/quả" - chị Thùy cho hay.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà ta tại Hà Nội được rao bán từ 3.000 - 3.500 đồng/quả, trong khi đó trứng gà được giới thiệu ở quê nuôi thả được bán với giá cao hơn từ 4.000 - 5.000 đồng/quả.

Nhiều người lý giải rằng giá trứng gà tăng mạnh có thể có do mùa làm bánh trung thu đang tới gần nên nhu cầu tăng, cũng như người dùng sử dụng trứng thay thế một phần thịt heo do lo ngại mua phải dịch tả heo châu Phi.

Giá trứng gà tăng và cách chấm dứt tình cảnh "được mùa rớt giá"

Về phía doanh nghiệp, bà Chu Thị Hồng Thủy, Phó Chủ tịch kiêm CEO của Tafa Group, lý giải giá trứng gà tăng mạnh xuất phát từ ba nguyên nhân chính: Nguồn cung giảm, sau giai đoạn giá xuống thấp năm 2024, nhiều trang trại buộc phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng sản xuất; Biến động tỷ giá tăng 8-10%; Nhu cầu tiêu thụ nội địa cùng xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Trung Đông đang tăng trở lại

Điểm đáng chú ý theo bà Thủy, giá trứng trung bình 6 tháng đầu năm tại Việt Nam vẫn thấp hơn mặt bằng chung Đông Nam Á và nhiều nước trên thế giới, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho ngành.

Trong thời gian tới, giá sẽ duy trì ở mức cao hơn so với đầu năm nhưng tương đối ổn định, có thể điều chỉnh giảm hoặc đi ngang. Doanh nghiệp cần tận dụng đồng thời lợi thế giá và ứng dụng công nghệ để gia tăng sức cạnh tranh quốc tế.

Lý do giá trứng gà bất ngờ tăng mạnh- Ảnh 2.

Giá trứng gà phục hồi giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận để nâng cấp công nghệ

Bà Thủy chia sẻ: "Giá trứng phục hồi giúp Tafa tận dụng lợi thế giá của Việt Nam để mở rộng thị phần xuất khẩu, cùng với đó cải thiện biên lợi nhuận để nâng cấp công nghệ" .

Theo đó, doanh nghiệp đẩy mạnh công nghệ hóa sản xuất thông qua tự động hóa chuồng trại, tối ưu công thức thức ăn, ứng dụng AI trong quản trị đàn để nâng năng suất, giảm chi phí; tối ưu toàn bộ chi phí logistics và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng như trứng hữu cơ, trứng chức năng… giúp nâng giá trị sản phẩm nhưng vẫn giữ được mức giá phổ thông cạnh tranh.

Để ngành trứng phát triển bền vững, CEO của Tafa Group nhấn mạnh cần xây dựng hệ thống dữ liệu và dự báo chuẩn xác, trong đó ứng dụng Big Data và AI để cân đối sản lượng, tránh tình trạng "được mùa rớt giá". Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị theo hướng doanh nghiệp, nông dân và nhà phân phối hợp tác dài hạn, chia sẻ lợi ích và rủi ro; chuẩn hóa chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, "cần phải đổi mới sản phẩm và phát triển thị trường theo hướng giảm phụ thuộc vào trứng tươi, mở rộng các sản phẩm để cạnh tranh toàn cầu" - bà Thủy nhấn mạnh.

