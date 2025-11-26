Lý do lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Đại diện Công ty TNHH Dệt may Thiên Ân ( Phường Hiệp Bình, TPHCM) hỏi: Vì sao chi phí lương của giám đốc công ty khối tư nhân hiện nay không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (DN), trong khi vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN?

Lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TPHCM trả lời: Căn cứ khoản 2, điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Bên cạnh đó, tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập DN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

- Phần chi vượt mức do Chính phủ quy định đối với chi phí quản lý kinh doanh do DN nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam; chi phí thuê quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino; chi trả lãi tiền vay của DN có giao dịch liên kết; chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động; khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật BHXH hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

- Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên DN không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…

Căn cứ các quy định trên, tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công (bao gồm cả các khoản bảo hiểm) của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.