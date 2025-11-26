Lý do lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lý do lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công

Đại diện Công ty TNHH Dệt may Thiên Ân ( Phường Hiệp Bình, TPHCM) hỏi: Vì sao chi phí lương của giám đốc công ty khối tư nhân hiện nay không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (DN), trong khi vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN?

Lý do lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp - Ảnh 1.

Lương giám đốc không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TPHCM trả lời: Căn cứ khoản 2, điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Bên cạnh đó, tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập DN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

- Phần chi vượt mức do Chính phủ quy định đối với chi phí quản lý kinh doanh do DN nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam; chi phí thuê quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino; chi trả lãi tiền vay của DN có giao dịch liên kết; chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động; khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật BHXH hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

- Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên DN không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…

Căn cứ các quy định trên, tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công (bao gồm cả các khoản bảo hiểm) của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Tin liên quan

Hưởng chế độ theo Nghị định 178 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Hưởng chế độ theo Nghị định 178 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(NLĐO) - Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thể hiện sự nhân văn trong chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy...

Lương tăng ca của người lao động có bị trừ thuế thu nhập cá nhân?

(NLĐO) - Phần thu nhập tăng thêm do người lao động làm ngoài giờ hoặc làm đêm được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO) - Tiền lương, tiền công là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), song cũng có một số khoản phụ cấp, trợ cấp không phải nộp thuế.

người lao động giám đốc công ty thuế thu nhập thu nhập chịu thuế lương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo