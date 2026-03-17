Thời sự

Lý do người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người

Cao Nguyên

(NLĐO) - Em học sinh lớp 4 thường xuyên bỏ học, đập điện thoại của bà ngoại nên người cha đã dùng roi mây đánh nhiều cái khiến em bị bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 17-3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc một em học sinh bị cha đánh bầm tím khắp cơ thể.

Lý do người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người - Ảnh 1.

Hình ảnh em học sinh bị cha đánh bầm tím đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo Công an phường Bình Kiến, ngày 8-2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Kiến đã mời cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) và các thành viên trong gia đình đến làm việc.

Lý do người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người - Ảnh 2.

Đại diện Công an phường Bình Kiến thông tin về vụ việc

Qua làm việc, cơ quan công an xác định đêm 2-2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (SN 1996) đánh nhiều cái vào mông và lưng, gây ra nhiều vết bầm tím.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là vào ngày 2-2, cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại chơi điện tử. Khi bị bà nhắc thì cháu D. đập điện thoại của bà ngoại. 

Tối đến, cháu D. không về nhà mà qua nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa cháu về và dùng roi mây đánh vào mông để răn đe. Bị đánh đau, cháu bé giãy giụa nên trúng vào vùng lưng. Khi cháu D. bị đánh, ông bà nội, bà ngoại và mẹ cháu đều có mặt.

Cũng theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. bỏ học đi chơi điện tử nhiều lần. Trong quá trình làm việc từ ngày 8-2 đến ngày 11-2, cháu D. tiếp tục trộm cắp tiền của mẹ 2 lần. 

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình.

Xót xa hình ảnh cháu trai nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Xót xa hình ảnh cháu trai nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

(NLĐO) - Hình ảnh cháu trai 10 tuổi nghi bị cha ruột bạo hành, bầm tím khắp cơ thể đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc cộng đồng mạng

Không chỉ xích nhốt, nghi vấn người cha còn bỏ đói 2 con nhỏ

(NLĐO) - Người đàn ông cho rằng con hay đi trộm cắp, phải xích nhốt nhưng kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy các cháu bị bỏ đói nên đi trộm đồ ăn.

Tâm sự của thầy giáo lên tiếng giải cứu 2 cháu nhỏ bị cha xích nhốt

(NLĐO) - Nhận được đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bị cha xích, nhốt trong phòng bẩn thỉu, dù sợ bị trả thù nhưng 1 thầy giáo đã dũng cảm lên tiếng để giải cứu.

xử phạt hành chính tỉnh Đắk Lắk cha đánh con bầm tím
