Lý do nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An bị giữ hình sự

Chiều 25-10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận Công an tỉnh đã triệu tập làm việc và giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.

Theo ông Lai, bà Châu bị giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ nội dung liên quan đến việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động vốn của người dân. Ban đầu, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền là 5 tỉ đồng.

Đại tá Lai cho biết theo quy định thì việc giữ hình sự được thực hiện trong thời hạn 1 ngày. Bà Châu bị triệu tập làm việc và bị giữ hình sự vào sáng nay (25-10).

Được biết, tháng 5-2017, Công ty CP Bách Đạt An được thành lập với vốn điều lệ 20 tỉ đồng, do bà Hoàng Thị Kim Châu làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tháng 7-2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An.

Từ năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside (tại thị xã Điện Bàn).

Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền nhưng sau đó Công ty CP Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân. Vụ việc dẫn đến kiện tụng và tòa đã xử phúc thẩm nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Tháng 7 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện người mua đất và các công ty liên quan. Tại đây, Công ty Bách Đạt An đã đưa ra cam kết và xin tiếp tục thực hiện dự án. Hiện vụ việc đang có những diễn biến tích cực khi 3 dự án đã được đồng ý cho gia hạn tiến độ.