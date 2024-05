Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên như công chức

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên từ 1-7-2024 sau cải cách tiền lương. Tuy nhiên, việc bãi bỏ phụ cấp này không áp dụng đối với những người thuộc quân đội, công an.

Lý giải cho điều này, Nghị quyết 27/NQ-TW khẳng định việc giữ nguyên phụ cấp thâm niên đối với quân đội, công an nhằm bảo đảm sự tương quan tiền lương quân đội, công an, cơ yếu với cán bộ, công chức, viên chức khác.

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ sắp xếp lại toàn bộ các chế độ phụ cấp hiện hành nhằm giữ tổng quỹ phụ cấp chỉ chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.Theo Nghị quyết 27, quân đội, công an cũng sẽ được gộp các khoản phụ cấp:

Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm gộp thành phụ cấp theo nghề.

Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gộp thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Do đó, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7, quân đội, công an sẽ được hưởng các loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp theo nghề; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp đặc thù cho lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết riêng với đối tượng trong quân đội, công an sẽ được thực nghiên cứu điều chỉnh phụ cấp đặc thù quân sự theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng và tăng mức hưởng phụ cấp.

Sau khi cải cách tiền lương phải đảm bảo giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính.

Điều này nhằm đảm bảo tương xứng với tính chất cũng như các hoạt động đặc thù của ngành.

3 bảng lương của quân đội, công an sau cải cách tiền lương: - Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); - Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; - Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. Xây dựng và ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành, đồng thời chuyển xếp lương cũ sang lương mới nhưng vẫn phải giữ mức lương không được thấp hơn mức hiện hưởng. Đồng thời, sau khi cải cách tiền lương phải đảm bảo giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính.