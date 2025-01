Lý do số vụ cháy ở Bình Dương giảm sâu

Một số mô hình an toàn PCCC có hiệu quả tại Bình Dương như: Xe ba gác chữa cháy trên địa bàn TP Tân Uyên; 1.407 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên toàn tỉnh; mô hình khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC… các mô hình này phát huy được phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC&CNCH.