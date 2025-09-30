Lý do tòa buộc cựu Tổng Giám đốc SJC nộp lại lượng vàng “khủng"

Ngày 30-9, TAND TP HCM tuyên án cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng 25 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

15 đồng phạm của bị cáo Hằng cũng bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù cùng về các tội danh trên. (Mức án cụ thể)

Tại phiên xét xử, đại diện bị hại là SJC yêu cầu được bồi thường 95,8 lượng vàng và hơn 100 tỉ đồng xác định các bị cáo đã gây thiệt hại, chiếm hưởng trái pháp luật.

Nhận định vụ án, HĐXX xác định thiệt hại của vụ án là thiệt hại thực tế đã xảy ra, có mối quan hệ nhân quả với hành vi phạm tội và được tính tại thời điểm các bị cáo bị đưa ra xét xử.

Các bị cáo tại toà

Theo đó, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hành vi tham ô tài sản được xác định là thiệt hại của Công ty SJC bao gồm: 95,8521 lượng vàng và số tiền 3,2 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng số thiệt hại là 97,6 tỉ đồng, trong đó 1,8 tỉ đồng là thiệt hại chi phí sản xuất của SJC. Riêng khoản hơn 95 tỉ đồng còn lại tương ứng với số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đây không phải là thiệt hại của SJC mà là thiệt hại về tài sản của Nhà nước. Do đó, HĐXX buộc các bị cáo và những người có liên quan phải nộp lại khoản tiền hưởng lợi bất chính này để khắc phục hậu quả, sung vào ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận nghĩa vụ bồi thường và bồi hoàn số tiền đã chiếm đoạt. Trên cơ sở đó, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của bị hại là SJC, buộc các bị cáo phải bồi thường theo giá trị vàng, nhẫn được SJC niêm yết tại thời điểm xét xử (128,3 triệu đồng/lượng ngày 25-9-2025), cùng khoản chi phí sản xuất bị thiệt hại.

Tổng số tiền phải bồi thường cho SJC là 21 tỉ đồng (gồm 15,9 tỉ đồng tương đương 95,85 lượng vàng; 3,2 tỉ đồng tiền chiếm hưởng trái phép và 1,8 tỉ đồng chi phí sản xuất). Đối với phần thiệt hại hơn 95 tỉ đồng là số tiền các bị cáo và những người liên quan đã thu lợi bất chính, HĐXX buộc phải nộp lại toàn bộ để sung vào ngân sách nhà nước.

Mức bồi thường và số tiền từng bị cáo đã nộp:

STT Tên Bồi thường cho SJC Nộp khắc phục vào ngân sách Nhà nước Gia đình đã nộp 1 Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) 14,5 tỉ đồng 73 tỉ đồng 45 tỉ đồng (330 triệu đồng do Trần Hoàng Minh Thư nộp được tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho Hằng) 2 Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 286,6 triệu đồng 1,120 tỉ đồng 600 triệu đồng 3 Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng - Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 1,126 tỉ đồng 7,04 tỉ đồng 5 tỉ đồng 4 Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 50 triệu đồng 1,190 tỉ đồng 1,110 tỉ đồng 5 Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) 866,6 triệu đồng 2,243 triệu đồng 1,368 tỉ đồng 6 Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung) 70 triệu đồng 90 triệu đồng 160 triệu đồng 7 Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) 70 triệu đồng 60 triệu đồng 130 triệu đồng 8 Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh Miền Trung) 70 triệu đồng 60 triệu đồng 130 triệu đồng 9 Trần Hiền Phúc (cựu kế toán trưởng SJC)





10 Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung)

30 triệu đồng 30 triệu đồng 11 Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng) 500 triệu đồng 7,199 tỉ đồng 1 tỉ đồng do gia đình nộp 12 Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh Miền Trung)

118 triệu đồng 180 triệu đồng 13 Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung)

60 triệu đồng 60 triệu đồng 14 Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 30 triệu đồng 1,190 tỉ đồng 1,190 tỉ đồng 15 Võ Hữu Phú (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 10 triệu đồng 670 triệu đồng 700 triệu đồng 16 Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC)

70 triệu đồng 70 triệu đồng

Buộc cựu Tổng giám đốc SJC nộp gần 11.000 lượng vàng

Ngoài ra, căn cứ Điều 47 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (bổ sung 2017) và Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), HĐXX quyết định buộc các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp lại số vàng thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Trong đó, HĐXX tuyên buộc Lê Thúy Hằng nộp 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC; Nguyễn Thị Huệ nộp 5.409,15 lượng vàng nhẫn SJC; Trần Tấn Phát nộp 525 lượng vàng miếng và 435 lượng vàng nhẫn SJC; Mại Quốc Uy Viễn nộp 81 lượng vàng miếng và 90 lượng vàng nhẫn; Đoàn Lê Thanh nộp 94 lượng vàng miếng và 53 lượng vàng nhẫn; Trương Công Ánh nộp 94 lượng vàng miếng và 53 lượng vàng nhẫn; Võ Hữu Phú nộp 50 lượng vàng miếng và 53 lượng vàng nhẫn. Một người có nghĩa vụ liên quan tên Lê Thị Ánh Minh buộc nộp 390 lượng vàng nhẫn SJC.

Giá trị số vàng này được xác định theo giá vàng do Công ty SJC niêm yết tại quầy vào thời điểm thi hành án.