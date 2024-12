Lý giải hiện tượng sương mù dày đặc ở TP HCM hôm nay

Sáng nay (27-12), TP HCM xuất hiện sương mù dày đặc (bầu trời có màu trắng đục) khiến người dân lo lắng hiện tượng này sẽ gây hại cho sức khoẻ.

Sương mù xuất hiện ở TP HCM ở tầm nhìn thấp - Ảnh: ANH VŨ

Hiện tượng sương mù xuất hiện ở TP HCM, do đâu?

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ - cho biết nguyên nhân xuất hiện sương mù là do hình thế thời tiết tác động, làm cho độ ẩm trong không khí khá cao.

Tính đến 7 giờ sáng nay, độ ẩm không khí ghi nhận tại các tỉnh miền Đông phổ biến trên 80%, TP HCM 87.7%, Tà Lài - Đồng Nai 93%, độ ẩm không khí cao, gió Đông Bắc đẩy ẩm từ biển vào đất liền (nguồn ẩm từ vùng thấp, là nơi hội tụ lượng hơi nước nhiều), tạo nên lớp mù tại tầng gần mặt đất.

Theo ông Quyết, mù là hiện tượng khí tượng bình thường, khi có đủ điều kiện độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ, hiện tượng mù không xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm, không phản ánh trực tiếp mức độ chất lượng không khí có ô nhiễm hay không.

"Với hiện tượng mù này, từ nay tới Tết dương lịch, và tới Tết âm lịch, vẫn có một số ngày xảy ra tương tự như sáng nay, đây là hiện tượng khí tượng bình thường, người dân không nên hoang mang, lo lắng" - Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ nhận định.

Đến 8 giờ sáng nay, TP HCM vẫn dày đặc sương mù - Ảnh: ANH VŨ

Ngoài những tác động về mặt thời tiết, hiện tượng sương mù ở TP HCM còn do nồng độ bụi mịn PM 2.5 khiến chất lượng không khí được đánh giá là không tốt cho sức khỏe.

Theo ứng dụng quan trắc không khí AirVisual - thuộc tổ chức IQAir Hoa Kỳ AQI+ dựa trên hướng dẫn AQI và NowCast của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (ES EPA), vào lúc 8 giờ sáng nay, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP HCM đạt mức 46.5 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³), cao gấp 9,3 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

"Người dân cần hạn chế tập thể dục ngoài trời, đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài, đeo khẩu trang khi ra đường..." - ứng dụng này khuyến cáo.

Thời tiết trong ngày diễn biến ra sao?

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 27-12, thời tiết tại TP HCM chủ yếu nhiều mây, có mù nhẹ, có lúc giảm mây nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 32 độ C.

Còn thời tiết chung tại Nam Bộ, trong ngày nhiều mây, trưa chiều giảm mây, nắng gián đoạn, có mưa rào vài nơi, chủ yếu ở các tỉnh miền Đông.

Nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Vài ngày tới, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi.