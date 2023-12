Lý Hải giới thiệu "Lật mặt 7" với gần 50 diễn viên

Đạo diễn kiêm biên kịch Lý Hải sẽ đưa "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" (tên tiếng Anh là "Face Off: The Ticket Of Destiny") đến 52 cụm rạp, 50 thành phố, 19 tiểu bang tại Mỹ.