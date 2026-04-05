Lý Hoàng Nam thắng dễ Vinh Hiển, vô địch PPA Tour Asia 1.000 tại Hà Nội

Chung kết “trong mơ” pickleball Việt Nam tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Lý Hoàng Nam trước Trương Vinh Hiển.

Trong trận chung kết chiều 5-4, tại cung điền kinh Mỹ Đình, hai tay vợt chủ nhà tạo nên trận đấu lịch sử sau khi đi từng vòng loại đến trận chung kết, cùng việc loại các hạt giống hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Lý Hoàng Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, thắng nhanh 11-5, 11-6 để đăng quang.

Trong đó, Lý Hoàng Nam dễ dàng thắng set 1. Riêng set 2, anh liên tục bị dẫn điểm và thời điểm gỡ hoà 5-5, Vinh Hiển đã yêu cầu time-out để giảm sự hưng phấn của đàn anh. Dù vậy, chiến lược này chỉ giúp Hiển ghi được thêm 1 điểm và thua 6-11.

Dù dừng bước ở chung kết, Vinh Hiển vẫn gây ấn tượng mạnh với hành trình thăng hoa, đặc biệt là chiến thắng trước tay vợt số 2 thế giới.

Trong khi đó, màn so tài nội bộ này không chỉ mang về danh hiệu cho Hoàng Nam mà còn đánh dấu bước tiến của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế, với cả hai tay vợt nhận được sự tán dương lớn từ người hâm mộ trong một giải đấu tràn đầy ngôi sao thế giới.

