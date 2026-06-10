Lý luận phải soi đường, dẫn dắt thực tiễn phát triển

Cần nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng; đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực, mô hình mới

Ngày 9-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 -2031 (sau đây gọi tắt: Hội đồng) về việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng.

Chủ động hơn, sắc bén hơn

Tại buổi làm việc, báo cáo của Hội đồng đã phản ánh khá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2021-2026; những việc đã triển khai từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần tháo gỡ. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. "Muốn lãnh đạo, cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng. Muốn đi xa phải có tầm nhìn xa; muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới. Muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong những thời khắc chuyển đổi có tính bước ngoặt, lý luận càng phải đi trước một bước. Nếu tư duy lý luận không bắt kịp thực tiễn, chúng ta sẽ lúng túng trong xác định tầm nhìn, lựa chọn mô hình, tháo gỡ điểm nghẽn và nắm bắt thời cơ. Nếu lý luận không đủ sức soi đường, không có năng lực dự báo chiến lược, chúng ta sẽ bị động trước những biến đổi lớn của thời đại. Do đó, công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn, mà phải đi cùng, đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt, mâu thuẫn mới của phát triển, qua đó tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đánh giá từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Lý luận Trung ương đã đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội XIV đã xác định những quyết sách chiến lược quan trọng, đang tích cực triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm.

Để thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng nghiên cứu sâu hơn về CNXH, mô hình và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn.

Cởi trói mọi nguồn lực tư nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở: Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân, mà vẫn giữ vững định hướng XHCN, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực? Làm thế nào để xây dựng một thể chế "kiến tạo phát triển" trên không gian số, bảo vệ "chủ quyền dữ liệu", đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng? Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN và xây dựng con người mới Việt Nam XHCN…

Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới; thể chế phát triển nhanh, bền vững; quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo… "Thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới; nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối, chủ trương; nhiệm vụ này góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng, giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng, cũng như mục tiêu của Đảng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ.

Hội đồng cần quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, cầm quyền. "Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo và tư vấn" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng; cần đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực, mô hình mới để theo dõi dài hạn, coi đó như những "phòng thí nghiệm thực tiễn" của công tác lý luận, bám sát quá trình hình thành, vận hành, từ đó phát hiện nhân tố mới, vấn đề mới, mâu thuẫn mới, bài học mới. Lý luận phải được nuôi dưỡng từ thực tiễn sống động, được kiểm nghiệm trong thực tiễn và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn phát triển.