Khu phố 6, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có diện tích 575 ha, với 323 hộ dân, gần 1.500 nhân khẩu. Nơi đây, từ lâu người dân đã quen thuộc với hình ảnh bà giáo về hưu Đặng Thị Hoa Mùi - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 6 - hằng đêm đạp xe vòng quanh khu phố, từ khi dịch Covid-19 phức tạp cho đến lúc "bình thường mới".



Nơi nào cần là có mặt

Ai hỏi, bà Mùi giải thích đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Nhưng hầu hết người dân sinh sống trong khu phố này đều hiểu rèn luyện sức khỏe chỉ là một việc, thực tình thì bà đang đi nắm tình hình dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ người dân, thông tin cho cảnh sát khu vực biết những vụ việc phát sinh trong phòng chống dịch và trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu phố.

Bà Nguyễn Thị Tiếng, một người dân sinh sống tại khu phố 6, cho biết mình đã lớn tuổi, khó ngủ, đêm đêm nhìn ra con hẻm trước nhà thì thấy bà Mùi cứ đạp xe qua lại. "Thấy bà ấy mà tôi cảm xót, nhất là trong khoảng thời gian dịch Covid-19 phức tạp. Bà Mùi cũng đã có tuổi, chân bị đau do viêm khớp, thế mà nơi nào cần là bà có mặt ngay" - bà Tiếng bày tỏ.

Bà Đặng Thị Hoa Mùi (thứ 2 bìa trái qua) gặp gỡ người dân trong khu phố, tuyên truyền thông tin về an ninh trật tự

Người dân lo lắng cho bà trưởng khu phố, còn bà Mùi thì tin tưởng vào nơi mình đã gắn bó mấy mươi năm qua. Từ năm 2007, khi về hưu, bà làm phó khu phố. Đến năm 2017, bà được bầu làm bí thư chi bộ, trưởng khu phố cho đến nay. Trong suốt thời gian đó, trụ sở khu phố là nhà và các hoạt động xã hội là công việc chính của bà. Ngày ngày, từ sáng sớm, người ta đã thấy bà có mặt ở khu phố. Bà Mùi cho biết mình có niềm tin rất lớn vào những người dân trong khu phố này. Họ giữ gìn cho gia đình và cũng giữ gìn cho bà, cùng chung tay với bà trong mọi hoạt động ở khu phố.

Nhờ vào niềm tin vững chắc đối với mọi người, tin vào khối đoàn kết mà bà Mùi đã tích cực vận động, xây dựng trong quá trình công tác tại khu phố 6. Bà đã phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên với vai trò bí thư chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ trưởng khu phố, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tốt, trong đó có mô hình "Camera an ninh".

Bà Mùi bắt đầu vận động nhân dân đóng góp xây dựng mô hình "Camera an ninh" từ năm 2017. Ban đầu, người dân còn băn khoăn về hiệu quả của mô hình. Bà vận động thí điểm tại hẻm 101, đường Tết Mậu Thân, với 8 camera. Dần dần, nhân rộng ra các hẻm khác. Đến nay, đã có 27 camera, tổng trị giá 80 triệu đồng, được gắn ở tất cả các điểm nhạy cảm của 6 hẻm trên địa bàn khu phố. Tiền mua camera do chính những người dân trong khu phố đồng lòng đóng góp.

Bà Đặng Thị Hoa Mùi cùng cảnh sát khu vực và đội dân phòng kiểm tra camera trên địa bàn khu phố

Mô hình này phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm, nhờ đó tình hình an ninh trật tự khu phố 6 được ổn định. Năm 2020, nhờ mô hình "Camera an ninh" của khu phố 6, Công an TP Mỹ Tho đã bắt nhiều đối tượng trộm tài sản; năm 2021 kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tán 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đòi nợ.

"Cánh tay" nối dài của công an

Bà Mùi chia sẻ: "Trong công tác ở khu phố, cần nhất là sự kiên trì và gần gũi. Nhất là khi vận động nhân dân, mình phải áp dụng triệt để phương pháp "mưa dầm thấm lâu". Khi người dân hiểu rõ, tin tưởng thì sẽ ủng hộ mình, mọi việc của khu phố sẽ trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thảo Sương - cảnh sát khu vực, phụ trách khu phố 6 - nhận xét bà Mùi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Bà nắm rõ từng hộ, từng người trong hộ nên giúp cảnh sát khu vực quản lý chặt chẽ tình hình khu phố, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ bí thư, trưởng khu phố, bà Mùi còn đảm nhận những nhiệm vụ khác trong các hội, đoàn, câu lạc bộ... ở khu phố. Từ đó, mang năng lượng tích cực của bản thân lan tỏa đến mọi người, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững chắc, xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.