Thiếu tá Lê Văn Việt - Trưởng Công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - là một trong những cán bộ đầu tiên được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tin tưởng giao nhiệm vụ về địa phương đảm nhận chức danh trưởng công an xã.



Được gần dân, sát dân

Thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, thiếu tá Lê Văn Việt được phân công nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã Tà Đảnh từ tháng 8-2019. Không chỉ vững nghiệp vụ trong giải quyết các công việc, anh còn mang lại sự gần gũi, hài hòa khi tiếp xúc với người dân.

Thiếu tá Lê Văn Việt - Trưởng Công an xã Tà Đảnh.Ảnh: NGHIÊM TÚC

Thiếu tá Lê Văn Việt thổ lộ: "Là người trưởng thành từ công tác Đoàn và nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi luôn muốn cống hiến khi về cơ sở. Với tôi, về cơ sở là cơ hội tuyệt vời nhất để cống hiến vì được gần dân, sát dân. Khi làm việc gì, muốn được người dân tin thì hãy làm tốt công việc của mình và chúng tôi phấn đấu gần dân, nhờ dân giúp đỡ. Những gì dân cần là mình phải giải quyết liền, thậm chí có những vấn đề không liên quan đến lực lượng công an nhưng với chức trách là thành viên của UBND, Thường vụ Đảng ủy, tôi cũng sẽ trực tiếp báo với đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã để giải quyết kịp thời cho người dân".

Ba năm về địa phương, bước chân của thiếu tá Lê Văn Việt gần như đã quá thân quen từng con đường, lối rẽ vào các hộ dân. Bởi anh thường xuyên dành thời gian xuống địa bàn, đến từng khóm ấp để thăm hỏi bà con và tranh thủ tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Đồng thời anh lắng nghe, ghi nhận những chia sẻ, phản ánh của bà con để cùng địa phương giải quyết kịp thời.

Chính vì tinh thần trách nhiệm gắn với sự gần gũi, chan hòa đó mà thiếu tá Việt dần dần được người dân tin yêu, từ đó ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Một buổi họp đơn vị của Công an xã Tà Đảnh.Ảnh: NGHIÊM TÚC

Ông Võ Văn Mẫm - người dân ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh - kể: "Hằng năm, chú Việt xuống cơ sở, tổ chức mời dân họp để tuyên truyền pháp luật, các phương thức hoạt động của các loại tội phạm và vận động người dân chúng tôi tham gia tố giác tội phạm. Nên khi ở địa phương có việc gì xảy ra là người dân thông báo ngay cho chú Việt. Nhiều lúc chưa kịp xuống tới địa bàn, đang ở cơ quan mà chú Việt đã nắm được thông tin. Chú còn lập số điện thoại đường dây nóng để người dân dễ dàng liên hệ, như nơi tôi ở là tổ 1, ấp Tân Bình, khi biết việc gì cần báo tin là tôi điện ngay cho chú Việt".

Chính nhờ bám địa bàn, gần dân nên thời gian qua, thiếu tá Lê Văn Việt và đơn vị đã kịp thời phát hiện, phối hợp chính quyền và cấp ủy địa phương giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành "điểm nóng". Tệ nạn xã hội, tình trạng thanh thiếu niên gây rối, đánh nhau trên địa bàn đã giảm rõ rệt, từ đó giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Với sự đoàn kết một lòng của đơn vị, sự hỗ trợ đắc lực của người dân, từ đầu năm đến nay, Công an xã Tà Đảnh đã triệt xóa 8 vụ với 15 đối tượng đánh bạc; làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản giá trị. Trong đó, những vụ trộm gây bức xúc trong nhân dân cũng được nhanh chóng làm rõ, trả tài sản cho người bị mất.

Tham mưu nhiều giải pháp

Trong niềm vui khi tình hình an ninh trật tự, đời sống của người dân tại địa phương khởi sắc, ông Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Đảnh - cho biết: "Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân, trong vai trò ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thiếu tá Lê Văn Việt luôn cùng tập thể lãnh đạo địa phương chủ động xây dựng và đề ra các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm nay là giữ vững tiêu chí 19 trong thực hiện nông thôn mới nâng cao".

Với vai trò đại biểu HĐND xã và ủy viên của UBND, thiếu tá Lê Văn Việt luôn thực hiện tốt việc tiếp thu, lắng nghe phản ánh của cử tri, từ đó kiến nghị các cơ quan thẩm quyền để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà người dân quan tâm. Dù với vị trí, vai trò nào, thiếu tá Lê Văn Việt cũng luôn tận tụy và làm hết trách nhiệm. Từ đó, Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí.

Bí thư Đảng ủy xã Tà Đảnh còn kể về những đóng góp của thiếu tá Lê Văn Việt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua tại địa phương. Ngoài trực tiếp tham gia trực tại các chốt và các điểm phong tỏa, thiếu tá Việt còn tích cực tham mưu cho địa phương nhiều giải pháp hiệu quả. Đỉnh điểm là vào ngày 1-10-2021, địa phương tiếp nhận hơn 9.000 người dân từ các tỉnh, thành có dịch tự phát về địa phương, thiếu tá Việt đã tham mưu thành lập 2 đội thu dung, tiếp nhận, sàng lọc.

Với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ", Công an xã Tà Đảnh đã phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phân loại, sàng lọc trên 9.000 người, bàn giao cho 15/15 xã, thị trấn an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch; không gây phiền hà, khó khăn cho người dân. Riêng với thành tích này, thiếu tá Lê Văn Việt đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Công an.

Người dân ai cũng mến

Khéo léo, tinh tế trong công tác chuyên môn, thiếu tá Lê Văn Việt còn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh để thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống yên vui cho người dân.

Ông Châu Thành Phú, thành viên Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh, cho biết: "Mỗi lần chúng tôi tổ chức tặng quà, chú Việt đều đến, tích cực hỗ trợ khiêng vác quà đến tận tay người dân. Trong các ngày đại lễ, chú trực tiếp cùng anh em công an xã bảo đảm an ninh trật tự, giúp đỡ để ngày lễ được an toàn. Người dân ai cũng mến chú Việt".

Chia sẻ với chúng tôi, thiếu tá Lê Văn Việt tâm sự: "Thành quả bước đầu đến nay với chúng tôi có nhiều điều đáng vui mừng. Ngoài lực lượng 13 anh em trong đơn vị, chính "tai mắt" từ người dân đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều rất đáng trân trọng". Thiếu tá Lê Văn Việt khẳng định điều vinh dự nhất chính là tình cảm yêu thương, trân trọng của người dân xã Tà Đảnh dành cho mình.