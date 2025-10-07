HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lynda Trang Đài vẫn bị truy tố

(NLĐO) - Ca sĩ Lynda Trang Đài bị Văn phòng Biện lý tiểu bang California - Mỹ từ chối đề nghị được lao động công ích.

Thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida - Mỹ cho biết Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử (Pre-Trial Intervention Program, viết tắt là PTI, hay là Pre-Trial Diversion, viết tắt PTD) với lý do không đáp ứng các tiêu chí do Văn phòng Biện lý Tiểu bang đặt ra.

Lynda Trang Đài vẫn bị truy tố - Ảnh 1.

Ca sĩ Lynda Trang Đài

“Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự" - với lời giải thích Lynda Trang Đài từng bị kết án về tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft) trước đây. Điều này khiến ca sĩ không đủ điều kiện để được chấp nhận tham gia chương trình PTD.

Theo Điều 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida, PTD được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự. 

Cơ chế này nhằm giảm tải cho hệ thống tòa án, đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa hành vi mà không để lại án tích.

Người tham gia chương trình phải tuân thủ các điều kiện nhất định, có thể bao gồm tư vấn tâm lý, lao động công ích, bồi thường thiệt hại, cai nghiện, hoặc tham gia các khóa học giáo dục pháp luật và chấp hành chế độ giám sát. Nếu người vướng cáo buộc hoàn thành chương trình, công tố viên sẽ hủy bỏ cáo trạng hoặc không truy tố.

Lynda Trang Đài vẫn bị truy tố - Ảnh 2.

Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử

Trước đó, Lynda Trang Đài nộp đơn xin chấp hành các hoạt động giáo dục pháp luật, lao động công ích và bồi thường thiệt hại để được bỏ cáo buộc "trộm cắp". Hồi tháng 1-2025, Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo buộc trộm cắp tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci ở bang này.

