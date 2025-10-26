Mặc đẹp ở tuổi trung niên

Mặc đẹp không chỉ là vấn đề thời trang mà còn là cách thể hiện phong thái, sự tự tin và tình yêu với chính mình.

Với vóc người nhỏ, ưu tiên váy chữ A, quần ống suôn, áo vải nhẹ.

Người có vóc dáng đầy đặn nên chọn tông màu trầm, chất liệu đứng dáng, tránh chi tiết rườm rà. Trang phục từ cotton, linen hoặc lụa nhẹ mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Hãy chọn gam trung tính như trắng, be, xám nhạt và điểm xuyết sắc màu tươi nhẹ như hồng phấn, xanh ô-liu hay vàng nhạt để tạo nét tươi trẻ tự nhiên. Chỉ cần thêm một chiếc khăn lụa mềm, túi da nhỏ gọn hoặc đôi giày thể thao trắng, bạn đã có thể khiến bộ trang phục trở nên mới mẻ và tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, mái tóc ngắn uốn nhẹ hoặc bob tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng với tông ấm sẽ khiến khuôn mặt rạng rỡ.