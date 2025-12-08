HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

MẠC HỒNG QUÂN: Từ bóng đá đến pickleball

Thùy Trang

Tiền vệ bóng đá Mạc Hồng Quân sẽ tham gia thi đấu 2 nội dung tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 13-12 tại TP HCM

Bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu của ngôi sao gốc Việt đang khoác áo CLB Quảng Ninh. Thế nhưng, sau những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng, pickleball giúp anh thư giãn, chơi đùa cùng vợ con và bạn bè.

Mê pickleball như bóng đá

Khi được hỏi lý do yêu thích pickleball, Mạc Hồng Quân hồi tưởng: "Năm ngoái, sau một buổi ngồi nghe người bạn thân hào hứng nói về pickleball, tôi thực sự tò mò. Thế là tôi xách vợt ra sân ngay, lúc đầu chỉ nghĩ thử sức cho vui, ai dè càng chơi càng muốn tìm hiểu về bộ môn này. Tôi mê luôn pickleball lúc nào chẳng rõ. Bây giờ, cứ có thời gian rảnh là tôi lại cầm vợt ra sân".

Trong giới showbiz và thể thao, ai cũng biết chàng cầu thủ lớn lên ở Cộng hòa Czech này mê đắm pickleball một phần cũng từ sự yêu thích của cô vợ siêu mẫu Kỳ Hân. Không chỉ "nghiện" bộ môn thể thao đang "làm mưa làm gió" này, Kỳ Hân còn thần tượng ngôi sao pickleball số 1 thế giới Ben Johns và huyền thoại quần vợt Andre Agassi - người giờ đây cũng rất gắn bó với pickleball.

Vợ yêu thích pickleball đến "điên cuồng", Mạc Hồng Quân cũng ảnh hưởng không ít. "Kỳ Hân chẳng bao giờ chơi được môn gì quá 3 ngày. Thế mà từ khi làm quen với pickleball, ngày nào cô ấy cũng miệt mài hàng giờ trên sân. Cú chấn thương của Kỳ Hân gây sốc cả cộng đồng pickleball hồi nào, ngay cả tôi nhìn cũng thấy sợ. Thế mà phẫu thuật xong, cô ấy vẫn hỏi "Bác sĩ ơi, bao giờ em đánh pickleball lại được?" - Mạc Hồng Quân nhớ lại.

Pickleball có sức mê hoặc lạ kỳ với Mạc Hồng Quân. Từ khi chơi pickleball, anh lại kết nối được với nhiều bạn bè cũ bên cạnh những mối quan hệ thân hữu mới qua thi đấu giao lưu. Không chỉ cùng tập luyện, thi đấu, tất cả còn sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Ông bố trẻ Mạc Hồng Quân còn hạnh phúc ở chỗ, mỗi cuối tuần, vợ chồng anh lại có dịp chơi đùa cùng cả nhà trên sân pickleball, giúp các con thêm đam mê và yêu thích thể thao.

MẠC HỒNG QUÂN: Từ bóng đá đến pickleball - Ảnh 1.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân sát cánh trên sân pickleball. Ảnh: THANH TUYỀN

Mong muốn được trải nghiệm

Mạc Hồng Quân đăng ký tham dự Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" từ rất sớm, không chỉ một mà những 2 nội dung theo điều lệ cho phép. Ban đầu, anh muốn cùng vợ thi đấu ở nội dung khách mời bảng nghệ sĩ. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe của Kỳ Hân chưa cho phép nên anh phải rủ chị gái Cẩm Vân của vợ thi đấu nội dung đôi nam nữ ở bảng nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Không chỉ đánh giao lưu ở bảng nghệ sĩ và người nổi tiếng, Mạc Hồng Quân còn quyết định thi đấu nội dung đôi nam ở bảng chuyên nghiệp, cùng với người bạn Trần Minh Dũng. Anh bày tỏ: "Tôi tham dự giải vì muốn có được trải nghiệm, bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội đánh với các tay vợt thực thụ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là giải đấu do Báo Người Lao Động tổ chức hoàn toàn mang ý nghĩa thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời còn khó khăn. Đây chính là cơ hội để tôi được đóng góp một phần nhỏ cho hoạt động nhân văn vì cộng đồng này".

Bận tập luyện và thi đấu bóng đá nên với pickleball, Mạc Hồng Quân tự nhận bản thân mới ở mức hiểu luật và biết chơi, "trình độ chỉ tàm tạm". Mạc Hồng Quân bảo mỗi lần ra sân là anh luôn khát khao thực hiện bằng được những cú đánh hay, những pha bóng đẹp mắt, để thỏa mãn sự hoàn thiện của bản thân hơn là được mọi người để ý.

Cầm vợt pickleball ra sân mỗi khi có thời gian, Mạc Hồng Quân được là chính mình ở loại hình thể thao đối kháng cá nhân này. Người hâm mộ tin vào điều đó và sẽ chờ xem cầu thủ bóng đá này trổ tài pickleball ra sao ở giải đấu "Vòng tay yêu thương". 

Kỳ Hân ủng hộ chồng theo cách đặc biệt

Không thể ra sân thi đấu, siêu mẫu Kỳ Hân cho biết vẫn sẽ có mặt trên khán đài để cổ vũ cho chồng. Kỳ Hân cũng ủng hộ Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" theo cách của mình: Tặng quà cho 3 đội đoạt giải nhất, nhì, ba của bảng nghệ sĩ, mỗi giải 2 set trang phục pickleball do chính cô thiết kế.

Thương hiệu thời trang pickleball "Icon Basic" của Kỳ Hân cũng sẽ trao 2 giải thưởng King and Queen, mỗi giải 1 set trang phục dành cho nam và nữ VĐV bảng nghệ sĩ được bình chọn là "Nam vương và Hoa hậu" của giải pickleball "Vòng tay yêu thương".

Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả các nội dung, phần thưởng cho giải nhất là 6 triệu đồng và cúp; giải nhì là 4 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba là 2 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng, tùy tình hình thực tế.

Trước hạn chót đăng ký vào cuối ngày 8-12, Ban Tổ chức đề nghị các đôi VĐV chưa đăng ký hoặc đăng ký mà chưa chuyển phí thi đấu, vui lòng thực hiện sớm để bảo đảm có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Ngày 10-12, Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng.

Quét mã QR để xem thể lệ và đăng ký

Quét mã QR để xem thể lệ và đăng ký


