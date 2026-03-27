Mắc kẹt trong thang máy, người đàn ông tử vong

Ngày 27-3, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ, ông N.V.N. (SN 1979, xã Cổ Đô, Hà Nội) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ do vết thương quá nặng.

Ông N. được giải cứu ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, vào sáng 27-3, ông N. lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình ông H.L. tại khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì, Phú Thọ.

Sau đó, ông N. được phát hiện bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm tới tính mạng.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ đã tới hiện trường, nhanh chóng giải cứu đưa ông N. ra ngoài sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông N. đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.