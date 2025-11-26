Mai Ngô chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế

Mai Ngô đi thi quốc tế

Mai Ngô sẽ tham gia đấu trường nhan sắc Miss Charm 2025

Hành trang mà Mai Ngô mang đến đấu trường Miss Charm 2025 là 3 clip giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt là clip giới thiệu về di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Múa rối nước khiến cho tất cả mọi người đều thích thú.

Mai Ngô chia sẻ: "Phải mất gần 2 thập kỉ luyện tập, nung nấu ý chí và giữ lửa nghề sân khấu, phải mất 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm thi cử thử vận may trên đấu trường nhan sắc thì mới có một Mai Ngô bản lĩnh, tự tin, trưởng thành của ngày hôm nay.

Mai hiểu rằng: không có vinh quang nào đến từ sự dễ dàng. Mỗi thất bại, mỗi lời chê bai, mỗi lần đứng lên rồi gượng chạy tiếp… đều đã khắc vào Mai một bài học, một nội lực mới. Mai sẽ nhớ mãi những nụ cười mỗi khi mình cho đi khi được giúp đỡ, những giọt nước mắt và bài học cay đắng của những ai mang lại cho mình"- Mai Ngô chia sẻ.

Năng lượng của Mai Ngô

Mai Ngô xinh đẹp trong váy đỏ

Cô cũng khẳng định bản thân rất biết ơn vì những may mắn mà cô có được. "May mắn vì dù hành trình dài và đầy thử thách, Mai vẫn luôn có những bàn tay dang rộng nâng mình dậy, những trái tim tin rằng Mai Ngô có thể tiến xa hơn nữa.

Cảm ơn tất cả những vị tiền bối, hậu bối đã nâng đỡ Mai, tin tưởng Mai, và trao cho Mai cơ hội đại diện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại kiên cường, đầy kiêu hãnh và đầy lòng trắc ẩn.

Mai hứa sẽ mang theo tình cảm của mọi người, cũng như tinh thần không khuất phục của đồng bào miền Trung, để làm thật tốt, mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam làm chuẩn mực thế giới"- Mai Ngô nói.

Cô chính thức là người đẹp Việt tham gia Miss Charm 2025

Mai Ngô cũng cho biết để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, bản thân "phải tiết chế cảm xúc, tôn trọng văn hóa đa quốc gia nhưng vẫn giữ bản sắc phụ nữ Việt: bền bỉ, bản lĩnh. Thử thách lớn nhất hiện tại là sắp xếp thời gian giữa công việc, tập luyện và giữ năng lượng ổn định mỗi ngày" - cô nói.

Trước những áp lực, cô tập thiền, tập thể thao và trò chuyện với những người tin cậy, xem đó là tín hiệu cho thấy mình đang tiến gần mục tiêu. "Khi cạnh tranh với thí sinh từ nhiều quốc gia, tôi chọn học hỏi và tỏa sáng theo cách riêng thay vì so sánh hay lo lắng"- Mai Ngô chia sẻ.

Vương miện của Miss Charm 2025

Đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, khát khao của Mai Ngô là trở thành một "chiến binh văn minh": mạnh mẽ, hiện đại nhưng lấy văn hóa Việt Nam làm cốt lõi, không sao chép bất kỳ ai. "Thông điệp tôi muốn gửi gắm là "Tự thay đổi phiên bản của chính mình là hành trình dũng cảm nhất", truyền cảm hứng về sự kiên trì và can đảm vượt qua quá khứ để tiến về phía trước".