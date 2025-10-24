Mai Tiến Dũng góp mặt vào danh sách nhạc cưới của năm

Á hậu Quỳnh Châu và Mai Tiến Dũng: MV cưới “Mình cưới nhau em nhé” bùng nổ!

Mai Tiến Dũng tặng quà cho cô dâu Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng Phát Nguyễn

Ca sĩ Mai Tiến Dũng tặng món quà cưới đặc biệt cho á hậu Quỳnh Châu vì mối quan hệ bạn bè suốt 8 năm. Đó là MV Mình cưới nhau em nhé với sự xuất hiện đặc biệt của cặp đôi đang hot nhất hiện tại: Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng sắp cưới - doanh nhân Phát Nguyễn.

"Ban đầu, Dũng muốn thể hiện ca khúc này như một cách để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và yêu đời cho chính mình, nhất là sau một số chuyện không ưng ý trong tình yêu.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, khán giả lại quen với hình ảnh một Mai Tiến Dũng gắn liền với những bản ballad sâu lắng. Dũng cũng chỉ mới 27–28 tuổi, nên có phần e ngại rằng mình chưa đủ trải nghiệm để thể hiện trọn vẹn tinh thần của một ca khúc về đám cưới.

Cách đây 2 năm, ca khúc từng được Mew Amazing hỗ trợ điều chỉnh giai điệu,... nhưng chưa thể hoàn thiện vì khác định hướng. Mãi cho đến năm nay, khi nghe tin Quỳnh Châu kết hôn, Dũng biết đây là thời điểm 'đúng người, đúng lúc'.

Những âm thanh như tiếng chuông nhà thờ, dàn nhạc strings, sáo, kèn,... được thêm thắt tinh tế, tạo nên tổng thể đầy mới lạ, sôi nổi, khác biệt với màu sắc du dương, nhẹ nhàng của hầu hết các ca khúc chủ đề cưới thường thấy.

Đặc biệt, sau một thời gian gắn liền với dòng nhạc ballad, Mai Tiến Dũng vẫn gây ấn tượng bởi sự biến hoá linh hoạt trong "nhân cách" sôi nổi, vui tươi.

Khám phá không khí lễ cưới trong MV triệu view của Mai Tiến Dũng

Á hậu Quỳnh Châu và chồng đại gia đang là thông tin được chú ý

Bên cạnh giai điệu sôi động và giàu năng lượng, Mình cưới nhau em nhé tái hiện trọn vẹn không khí lễ cưới rộn ràng, đầy hân hoan. Mai Tiến Dũng xuất hiện trong vai trò đặc biệt – như một "chủ hôn", người chứng kiến hành trình tình yêu của cặp đôi, được khắc họa dí dỏm và gần gũi.

Những khoảnh khắc của cô dâu Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn được lồng ghép tinh tế, hòa cùng nhịp nhạc tươi vui, mang đến một "lễ cưới" tràn ngập tình yêu.

"Ban đầu, Dũng biết chú rể là người khá kín tiếng, nên cũng không kỳ vọng Phát sẽ tham gia MV. Nhưng thật bất ngờ khi Phát đồng ý xuất hiện. Dù chưa từng quay MV bao giờ, nhưng bạn ấy rất nhiệt tình, mệt vẫn cười, làm theo mọi hướng dẫn của đạo diễn, không ngại nhảy hay diễn.

Điều khiến Dũng ấn tượng nhất là Phát luôn túc trực chăm sóc cô dâu và mọi người trong suốt quá trình quay" - Mai Tiến Dũng bật mí.

Mai Tiến Dũng và vợ chồng á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Từ mối quan hệ đồng nghiệp, Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu dần trở thành anh em thân thiết, luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nam ca sĩ chia sẻ anh quý Quỳnh Châu vì tinh thần lạc quan, cầu tiến và luôn hết mình với bạn bè, đồng nghiệp.

Chính vì thế, Mình cưới nhau em nhé đã trở thành một món quà cưới đặc biệt mà Mai Tiến Dũng ấp ủ dành cho cô bạn thân thiết của mình.