Có đến gần 29 triệu kết quả xuất hiện trong 0,49 giây với từ khóa "Ngày mai người ta lấy chồng" trên thanh công cụ tìm kiếm Google. Ca khúc của nhạc sĩ trẻ Đông Thiên Đức này có hàng loạt bản cover, bản nào cũng thu hút người nghe.



Không còn "có gì nói nấy"

Từ phiên bản chính qua giọng ca Thành Đạt đến những phiên bản cover với nhiều ca sĩ khác thể hiện, "Ngày mai người ta lấy chồng" đều được người nghe đón nhận. Trong đó, phiên bản Voi Bản Đôn biểu diễn trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ" chiếm trọn tình cảm của người nghe dù họ không biết người hát là ai.

Điều đó phần nào khẳng định sức hút của ca khúc do Đông Thiên Đức sáng tác. Nhạc sĩ này cũng là chủ nhân bản hit "Ai chung tình được mãi" gây xôn xao một thời.

Nói về "Ngày mai người ta lấy chồng", ca sĩ Thành Đạt bày tỏ cảm nhận: "Mong rằng mọi người khi đã chọn và yêu ai rồi thì hãy xem người đó là duy nhất, đừng để những ảnh hưởng từ cuộc sống bên ngoài xen vào làm lạc hướng tình yêu đã chọn. Còn khi đã không yêu thì đừng gieo hy vọng cho người khác, để họ phải miệt mài đi tìm lá diêu bông".

"Ngày mai người ta lấy chồng" khiến người nghe nhớ đến giai đoạn nhạc Việt từ nhiều thập niên trước. Lúc ấy, tác giả ca khúc thường ẩn dụ thông điệp, hình ảnh trong những câu chữ đầy chất thơ, chứ không phải "có gì nói nấy" như nhiều nhạc sĩ trẻ sau này.

“Ngày mai người ta lấy chồng” phiên bản Voi Bản Đôn (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với Tăng Duy Tân, anh không chỉ được biết đến qua "Bên trên tầng lầu" mà còn là chủ nhân nhiều ca khúc như "Ngây thơ", "Không phai", "Dạ vũ"..., từng "làm mưa làm gió" trên các nền tảng âm nhạc. Ngoài khả năng ẩn dụ, chơi chữ tinh nghịch, Tăng Duy Tân còn thể hiện sự thông minh khi dùng ngôn từ qua những lời ca đầy tượng hình hoặc mang nặng nỗi niềm, sự trải đời thú vị.

Điều đó khiến ca khúc của Tăng Duy Tân luôn nổi bật trên nhiều nền tảng âm nhạc. Mới đây, "Cắt đôi nỗi sầu" tiếp tục khẳng định sự "mát tay" của anh khi chọn lọc những giai điệu, khúc nhạc đủ mạnh, đủ ấn tượng để chinh phục người nghe.

“Cắt đôi nỗi sầu” của Tăng Duy Tân (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vui vẻ là chính

Mạng xã hội chính là nơi đo lường những ca khúc đang được giới trẻ yêu thích.

Hàng loạt ca khúc như: "See tình" của Hoàng Thùy Linh, "Waiting for you" của MONO, "Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì" của Phúc Du, "Ưng quá chừng" của AMEE - Skin Qua, "Kìa bóng dáng ai" của Pháo Northside xSterry, "Bật tình yêu lên" của Hòa Minzy - Tăng Duy Tân, "11:11" của MiiNa - RIN9, "Bo xì bo" của Hoàng Thùy Linh, "Là anh" của Phạm Lịch, "Nhất trên đời" của V Anh - BMZ... hiện rất thịnh hành trên TikTok.

Các ca khúc nêu trên mang tính vui vẻ là chính nhưng lại được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Điều đó cũng cho thấy những ca khúc này là mẫu số chung về thị hiếu thưởng thức âm nhạc của một bộ phận bạn trẻ hiện nay.

Nhạc "chữa lành" thịnh hành

Theo các nhà chuyên môn, nhạc Việt đang từng bước tiệm cận với xu thế âm nhạc thế giới.

Dòng nhạc R&B liên tục chào đón những gương mặt mới như Tlinh, Mỹ Anh, Wren Evans, Hooligan... Với synth-pop hay EDM, những nhà sản xuất như Mew Amazing, Charles hay DTAP... cũng dần khẳng định được tên tuổi và ra mắt khá nhiều sản phẩm mang dấu ấn riêng. Âm nhạc thể nghiệm cũng vững bước hơn khi năm nay, Rắn Cạp Đuôi Collective, Trần Uy Đức hay Mona Evie đều được quan tâm và nhận được nhiều lời khen.

Một dòng chảy khác là các ca khúc "chữa lành" dành cho người trẻ cảm thấy ngột ngạt với đời sống cũng được dự đoán sẽ ngày càng phong phú hơn. "Y?" của Táo, "Những vết thương lành" của Hà Anh Tuấn, "Khói" của Hà Lê, dự án âm nhạc của ca sĩ Đình Bảo, "Chúng ta đang thở kìa" của Lê Cát Trọng Lý... đều hướng đến việc đối diện những bế tắc, tổn thương và cách vượt qua, chuyển hóa năng lượng tích cực.

Ca khúc “Khói” của Hà Lê (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong bối cảnh ngày càng nhiều Podcast và nội dung hướng đến lối sống an yên, trân trọng khoảnh khắc ra đời, album "Những con sông ngón tay" của Hà Trần cũng được mong đợi là sản phẩm tạo dấu ấn trong dòng nhạc "chữa lành" này.

Khi các ngôi sao hạng A không còn thể hiện sức sáng tạo, đây chính là cơ hội bứt lên mạnh mẽ của các nghệ sĩ trẻ. Nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2023 là Tlinh khi cô đạt được Top 1 trending đầu tiên trong sự nghiệp với single "Nếu lúc đó", liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng cũng như các nền tảng streaming.

Phương Mỹ Chi cũng khiến nhiều người thích thú với hình ảnh mới lạ. Không còn là cô bé đeo mắt kính dày cộp hát dân ca nữa, Chi giờ đã trưởng thành hơn, có tư duy âm nhạc riêng.

Sản phẩm "Vũ trụ có anh" đánh dấu sự hợp tác của Phương Mỹ Chi và nhóm DTAP là bước chuyển mình sang pop hết sức bất ngờ và thú vị, giúp cô đến gần hơn với đông đảo khán giả, thay vì chỉ bó hẹp trong phạm vi dân ca. Tiếp nối thành công này, Phương Mỹ Chi cùng DTAP đã phát hành single "Đẩy xe bò", nhờ trùng với đề thi môn ngữ văn tốt nghiệp THPT quốc gia nên tạo được tiếng vang.

Trong khi đó, Wren Evans tạo nên sự đột phá với single "Việt kiều". Những năm gần đây, Wren nổi lên là một trong những nghệ sĩ gen Z tiêu biểu với phong cách âm nhạc mới lạ, có chút "quái dị" nhưng rất được lòng khán giả trẻ và giới chuyên môn.

"Việt kiều" tiếp tục là một thể nghiệm độc đáo của Wren khi kết hợp 4 thể loại cùng 4 thứ tiếng khác nhau trong một ca khúc. "Việt kiều" tạo nên sự tranh cãi, bàn luận nhưng cũng mang đến cho Wren những kết quả khả quan.

Do không có nghệ sĩ gạo cội nào phát hành sản phẩm từ đầu năm 2023 đến nay, sự chú ý được dành cho các nghệ sĩ trẻ và indie (độc lập). Một trong những album tạo được sức hút mạnh mẽ trong các tháng đầu năm là "99%" của MCK. Album đầu tay của MCK này được nhiều khán giả chú ý.

Trong "99%", MCK kể về hành trình của một chàng trai từ khi biết yêu, đắm say trong hạnh phúc, chia tay rồi vượt qua nỗi đau. Câu chuyện khiến khán giả liên tưởng mối tình của anh và Tlinh. Vì thế, ngay trong ngày "99%" phát hành, hàng loạt ca khúc trong album đã leo lên Top trending dù không quảng bá quá nhiều.

Bên cạnh album của MCK, "Cái đầu tiên" của Vũ Đinh Trọng Thắng - giọng ca chính của ban nhạc Ngọt - cũng khiến nhiều người nghe bàn luận. Ca khúc "Xin lỗi" trong album này chỉ dài 2 phút nhưng nhận được nhiều sự quan tâm và leo lên Top trending dù không có MV hay quảng bá. "Trước khi em tồn tại" cũng là một ca khúc từ album được yêu thích trên mạng xã hội...