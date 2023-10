"Hành trình rực rỡ" là chương trình truyền hình thực tế ngoài trời, được phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 28-5 và tập cuối đã lên sóng ngày 15-10.



Khám phá vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực

Với tiêu chí "ôm lấy sắc hương Việt Nam", chương trình "Hành trình rực rỡ" quy tụ các thành viên: Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, Isaac, Bích Phương, Negav. Theo nhà sản xuất, chương trình mong mỏi truyền tải thông điệp tích cực đến người xem, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, con người cũng như những giá trị văn hóa - nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình “Hành trình rực rỡ”

Điểm ấn tượng của chương trình và tạo sự khác biệt so với các chương trình ngoài trời khác là tại mỗi địa điểm, thành viên chính và khách mời chia thành 2 đội cùng thể hiện các tiết mục đậm nét văn hóa bản địa, người dân địa phương thưởng thức và chấm điểm. Từ đó, chương trình tạo sự kết nối giữa các thành viên và người dân địa phương, người xem cũng hiểu rõ hơn nét văn hóa đặc trưng ở những địa phương này.

Chương trình "Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú" được phát sóng trên ứng dụng giải trí DANET và Netflix châu Á từ ngày 15-8. Chương trình do Công ty BHD phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), đồng hành với Meta thực hiện. 14 nhà sáng tạo nội dung trẻ trung, cá tính, có hình thể đẹp và hài hước, tài năng đến từ 6 quốc gia châu Á cùng hội ngộ và khám phá vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam.



Chương trình “Đệ nhất mưu sinh”

Họ chia làm 7 đội và cùng thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, thực hiện các thử thách từ ban tổ chức và tạo nên những đoạn phim ngắn (Reels) ý nghĩa. Nhà sản xuất còn mời Trấn Thành, Hari Won, siêu mẫu Minh Triệu, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vào vai trò watcher (người xem đồng hành với chương trình và khán giả). Họ đồng hành trong từng tập và đưa ra những bình luận về thử thách của các thí sinh.

Chương trình truyền hình ngoài trời gây ấn tượng khác trong năm 2023 còn có "Đệ nhất mưu sinh". Chương trình do Công ty Sóng Vàng mua bản quyền quốc tế từ "Top living maker" và Việt hóa, phát sóng trên VTV9 từ ngày 8-7. Hai diễn viên Huy Khánh, Duy Khánh là thành viên chính thức và có thêm khách mời khác nhau tham gia. Họ cùng trải nghiệm cuộc mưu sinh bằng nghề khác với công việc nghệ thuật của mình. Chương trình ban đầu còn mới lạ, về sau dần tạo được sức hút với khán giả do sự thú vị mang lại.

Chương trình “Rap Việt”

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng trên HTV7 từ năm 2022 đến nay cũng là chương trình ngoài trời với các thử thách thu hút khán giả. Chương trình này lúc đầu hướng đến những gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sau mở rộng ra để hướng tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác.

Kết hợp du lịch và âm nhạc

Bên cạnh sự nở rộ và chiếm sóng của nhiều chương trình truyền hình ngoài trời, những chương trình thi đấu ca hát mùa tiếp theo tạo được chú ý trong năm 2023 có: "Rap Việt", "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam", "Vietnam Idol - Tài năng Việt"… Trong đó, "Rap Việt" là chương trình tranh tài về dòng nhạc rap, do Công ty Vie Channel (thuộc DatViet VAC) sản xuất, dựa trên chương trình The Rapper của Workpoint TV. Mùa thứ 3 của chương trình được phát sóng từ ngày 27-5 và kết thúc ngày 9-9, người chiến thắng là Double2T.

Chương trình “Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú”

"Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam" là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được phát sóng trên kênh HTV2 - Vie Channel, VTVCab 1 và ứng dụng VieON. Đây là phiên bản Việt Nam thứ 2 của chương trình truyền hình "King of Mask Singer" của Munhwa Broadcasting Corporation, sau "Mặt nạ ngôi sao" vào năm 2017. Những người chơi của chương trình sẽ mặc mascot (còn gọi là linh vật) khác nhau để trổ tài ca hát, khán giả bình chọn người được đi tiếp vào vòng trong. Mùa 2 của chương trình đang phát sóng bắt đầu từ ngày 4-8 đến nay.

Sau thời gian vắng bóng, chương trình "Vietnam Idol - Tài năng Việt" đã tái xuất với 7 giám khảo chuyên nghiệp ở các lĩnh vực ca hát, sáng tác và truyền thông. Đây là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh. Mùa 8 của chương trình được phát sóng từ ngày 8-7, lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hằng tuần, trên kênh VTV3.

Chương trình “Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cũng là chương trình ca hát nhưng tạo được sự mới lạ có "La cà hát ca". Chương trình kết hợp du lịch trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc, phục vụ khán giả hằng tuần trên kênh HTV7 và VieON từ ngày 25-6. Với khẩu hiệu "Vừa đi vừa ngân nga", chương trình có nội dung hướng đến sự thanh lành, hứng khởi, tìm về sự cân bằng trong cuộc sống. Chương trình có 5 nghệ sĩ chính: Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trung Quân, Myra Trần và á quân "Rap Việt" Blacka.

Chương trình truyền hình se duyên, mai mối nổi bật có: "Bạn muốn hẹn hò" và "Người ấy là ai?". "Bạn muốn hẹn hò" là chương trình quen thuộc, nhằm kết nối những cặp đôi nam nữ với nhau. Chương trình "Người ấy là ai?" có nữ chính và 5 chàng trai trong vai trò người chơi. Trấn Thành giữ vai trò MC và có một ban giám khảo gồm những người nổi tiếng sẽ thảo luận về các chàng trai, tư vấn tìm ra người phù hợp với nữ chính cũng như dự đoán trong các chàng trai ai độc thân, ai đã lập gia đình và ai thuộc giới LGBT+ (cộng đồng người đồng tính nam, nữ, người chuyển giới, người song tính…).