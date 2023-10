Nửa đầu năm 2023, phim điện ảnh Việt có 5 tác phẩm gặt hái doanh thu cao gồm: "Nhà bà Nữ", "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", "Siêu lầy gặp siêu lừa", "Chị chị em em 2", "Con Nhót mót chồng".



Tình cảm gia đình

Phim "Nhà bà Nữ" do Trấn Thành đạo diễn và "Chị chị em em 2" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn đã cùng ra rạp dịp Tết Quý Mão 2023. Trong đó, phim "Nhà bà Nữ" khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình, khoảng cách thế hệ dẫn đến sự khác biệt trong cách nghĩ của cha mẹ và con. Nội dung chủ yếu xoay quanh bà Ngọc Nữ (Lê Giang thủ vai) - ly dị chồng từ lâu, sống bằng nghề bán bánh canh cua. Dồn hết kỳ vọng vào đứa con gái thứ hai là Ngọc Nhi (Huỳnh Uyển Ân đóng), bà luôn kiểm soát con rất chặt từ chuyện ăn mặc cho đến nghề nghiệp tương lai. Bà ngăn cấm Ngọc Nhi yêu đương nhưng càng ngăn cấm thì sự bức bối, mệt mỏi càng khiến Ngọc Nhi muốn thoát ly gia đình để tự do theo đuổi ước mơ, hạnh phúc của mình.

Phim “Nhà bà Nữ”

Tác phẩm đã truyền tải được cảm xúc đến khán giả, mang đến thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình. Dàn diễn viên diễn xuất lột tả được nội tâm nhân vật, lời thoại tự nhiên tạo được sự gần gũi với đời thật. Tuy vậy, vẫn còn một số chi tiết trong kịch bản chưa hợp lý, chưa đủ thuyết phục dẫn đến không ít tranh luận trái chiều.

Phim "Chị chị em em 2" là câu chuyện khai thác về giai thoại của 2 đại mỹ nhân nức tiếng Sài Thành xưa là Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh đóng). Phim được đầu tư công phu, phục trang đẹp góp phần tạo sự mãn nhãn cho khán giả, dàn diễn viên tròn vai và nổi bật là diễn xuất của Minh Hằng.

Phim “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”

Phim "Siêu lừa gặp siêu lầy" do Võ Thanh Hòa đạo diễn, thuộc thể loại hành động - hài hước. Nội dung phim kể về Khoa (Mạc Văn Khoa đóng) - một tay lừa đảo khôn lõi, quyết định đến Phú Quốc mong đổi đời. Tại đây, Khoa gặp Tú và nhóm lừa đảo chuyên nghiệp của mình. Về sau, hai bên hợp tác cùng thực hiện các vụ lừa đảo với những tình huống dở khóc, dở cười. Phim mang đậm yếu tố giải trí, mang đến tiếng cười cho khán giả thông qua các tình huống lừa đảo hài hước. Phim có hạn chế là các thủ thuật lừa đảo dễ đoán, không tạo được sự bất ngờ, mới lạ với những khán giả từng xem nhiều phim dạng này.

Phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" do Lý Hải đạo diễn, thuộc thể loại giật gân, tâm lý pha hành động - hài hước. Nội dung phim kể về câu chuyện tấm vé số độc đắc trị giá 136,8 tỉ đồng của nhóm bạn thân gồm 6 người. Tình bạn bị thử thách dữ dội bởi cám dỗ lớn của đồng tiền cùng nhiều yếu tố tham, sân, si khác. Lồng ghép trong câu chuyện về giá trị tình bạn còn có tình cha con, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu.

Mặt tối của mạng xã hội

Phim "Con Nhót mót chồng" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa Nhót (Thu Trang đóng) và cha cô là ông Xỉn (Thái Hòa đóng). Ông Xỉn nghiện rượu còn Nhót thì không có việc làm ổn định, hành nghề ăn cắp vặt trong xóm. Cả hai thường xuyên khắc khẩu nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, quan tâm nhau. Đến lúc chợt nhận ra con gái đã 39 tuổi vẫn chưa chồng, ông Xỉn chạy vạy khắp nơi tìm kiếm đối tượng kết duyên với con gái. Phim được khán giả khen ngợi về diễn xuất của diễn viên và một câu chuyện tình cảm cha con tạo được xúc động với khán giả.

Phim “Con Nhót mót chồng”

Phim thể loại hành động, hài hước, gia đình "Kẻ ẩn danh" của đạo diễn Dan Trần xoay quanh câu chuyện về Lâm (Kiều Minh Tuấn đóng) - một sát thủ ở ẩn, có quá khứ đầy nỗi đau, muốn sống bình yên nhưng không như ý nguyện. Tác phẩm có điểm sáng về các cảnh hành động được đầu tư kỹ lưỡng, diễn xuất tốt nhưng kịch bản có một số tình tiết gượng ép, thiếu hợp lý, chưa đủ thuyết phục khán giả.

Ngoài các phim thương mại, năm 2023, rạp Việt còn đón nhận các phim độc lập tạo tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế là "Bên trong vỏ kén vàng", "Thành phố ngủ gật". Phim "Bên trong vỏ kén vàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân, quy tụ dàn diễn viên trẻ: Lê Phong Vũ, Nguyễn Thị, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Vũ Ngọc Mạnh. Tác phẩm kể về Thiện cùng hành trình đi tìm lại đức tin, tìm lại chính mình và suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống.

Phim “Chị chị em em 2”

Phim "Thành phố ngủ gật" thuộc thể loại tâm lý, giật gân, khai thác đề tài tâm lý tội phạm, quy tụ các diễn viên: Quốc Toàn, Minh Hiền, Đức Trí, Tạ Xuân Tuế, Ba Trường... Nội dung phim nói về Tảo - thanh niên 25 tuổi, hiền lành, sống ở khu nhà bỏ hoang và mưu sinh bằng nghề mổ gà thuê. Cuộc sống của Tảo chỉ xoay quanh việc giết mổ gà. Một ngày, khu nhà bỏ hoang nơi Tảo trú ngụ có sự xuất hiện của 3 gã đàn ông và 1 cô gái bí ẩn dẫn đến xáo trộn. Tất cả khiến bản năng hoang dã bên trong con người Tảo trỗi dậy không kiểm soát... Tác phẩm ra rạp từ ngày 13-10.

Dù thất bại doanh thu, 2 phim: "Fanti" của đạo diễn Andy Nguyễn và "Live - Phát trực tiếp" của đạo diễn Khương Ngọc tạo được chú ý khi khai thác đề tài mới lạ ở điện ảnh Việt là mặt tối của mạng xã hội. Hai phim đều mắc phải điểm yếu về mặt kịch bản.

Phim “Đất rừng Phương Nam”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Được trông đợi nhiều vì khai thác đậm nét các chất liệu văn hóa bản địa, phim "Đất rừng phương Nam" của Nguyễn Quang Dũng đạo diễn sẽ ra rạp từ ngày 20-10 và phim "Người vợ cuối cùng" của đạo diễn Victor Vũ ra rạp từ ngày 3-11. Trong đó, "Đất rừng phương Nam" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim kể lại hành trình cậu bé An (Huỳnh Hạo Khang đóng) trên hành trình đi tìm cha.

Phim "Người vợ cuối cùng" được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hồ oán hận" của tác giả Hồng Thái, tái hiện cuộc đời, thân phận những người phụ nữ ở thời phong kiến cuối thế kỷ XIX. Nội dung phim xoay quanh Linh (Kaity Nguyễn đóng) vì gia đình nghèo phải làm vợ ba của quan tri huyện. Linh có mối tình với Nhân (Thuận Nguyễn) - bạn thanh mai trúc mã của cô. Phim được khen vì bối cảnh, phục trang đẹp mắt, sáng tạo độc đáo hội đủ vẻ đẹp ba miền của phụ nữ Việt Nam. Trong đó, nét đẹp văn hóa Bắc Bộ giữ vai trò chủ đạo.