Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong vụ việc bị FIFA điểm tên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong vụ việc bị FIFA điểm tên

Quốc An

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia mới đây đã tiết lộ cụ thể về lỗi kỹ thuật dẫn đến hồ sơ nhập tịch bị FIFA gọi là gian lận, và ra án phạt liên đoàn, cầu thủ.

Mở đầu thông cáo vừa được đăng tải trên fanpage, LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục nhấn mạnh những thông tin mô tả được đưa ra của FIFA là không chính xác - FAM sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức.

FAM cũng khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia. Trong đó, FAM lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật từng được công bố.

"Sai sót xảy ra xuất phát từ một lỗi kỹ thuật, một nhân viên đã vô tình tải lên tài liệu từ phía đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (Jabatan Pendaftaran Negara) cung cấp" - FAM lý giải về sự cố ở bê bối này.

Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong gian lận bị FIFA điểm tên - Ảnh 1.

Malaysia chỉ ra lỗi kỹ thuật do nhân viên tải lên hồ sơ từ đại diện thay vì cơ quan có thẩm quyền (Ảnh: Thạo Hoàng)

FAM cho biết họ đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo chính thức, sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được Chính phủ Malaysia xác nhận.

Đơn kháng cáo chính thức này sẽ là kết luận, đồng thời cam kết bảo vệ tính liêm chính của bóng đá Malaysia dựa trên sự thật và các tài liệu hợp pháp.

Cũng trong sáng nay, FAM có thông cáo cho rằng bản mô tả và mức án phạt mà FIFA công bố là "không chính xác và thiếu công bằng", đồng thời khẳng định toàn bộ hồ sơ cầu thủ đều được chuẩn bị và xác minh đúng quy trình.

Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong gian lận bị FIFA điểm tên - Ảnh 2.

Thông cáo mới đây của FAM trên fanpage của liên đoàn

Trước những diễn biến mới và bằng chứng từ FIFA, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John Paul cũng cho biết trường hợp kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị bác bỏ, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA AFC FAM Malaysia Việt Nam Asian Cup 2027
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo