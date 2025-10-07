Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong vụ việc bị FIFA điểm tên

Mở đầu thông cáo vừa được đăng tải trên fanpage, LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục nhấn mạnh những thông tin mô tả được đưa ra của FIFA là không chính xác - FAM sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức.

FAM cũng khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia. Trong đó, FAM lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật từng được công bố.

"Sai sót xảy ra xuất phát từ một lỗi kỹ thuật, một nhân viên đã vô tình tải lên tài liệu từ phía đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (Jabatan Pendaftaran Negara) cung cấp" - FAM lý giải về sự cố ở bê bối này.

Malaysia chỉ ra lỗi kỹ thuật do nhân viên tải lên hồ sơ từ đại diện thay vì cơ quan có thẩm quyền (Ảnh: Thạo Hoàng)

FAM cho biết họ đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo chính thức, sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được Chính phủ Malaysia xác nhận.

Đơn kháng cáo chính thức này sẽ là kết luận, đồng thời cam kết bảo vệ tính liêm chính của bóng đá Malaysia dựa trên sự thật và các tài liệu hợp pháp.

Cũng trong sáng nay, FAM có thông cáo cho rằng bản mô tả và mức án phạt mà FIFA công bố là "không chính xác và thiếu công bằng", đồng thời khẳng định toàn bộ hồ sơ cầu thủ đều được chuẩn bị và xác minh đúng quy trình.

Thông cáo mới đây của FAM trên fanpage của liên đoàn

Trước những diễn biến mới và bằng chứng từ FIFA, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John Paul cũng cho biết trường hợp kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị bác bỏ, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.