Giáo dục

Màn chào đón độc đáo dành cho tân học sinh khối 10 của trường chuyên nổi tiếng tại TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO) - 22 câu lạc bộ với 22 màn chào đón độc đáo của học sinh "đàn anh" Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dành cho học sinh lớp 10 mới trúng tuyển.

Ngày 18-8, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức ngày hội trải nghiệm bộ môn chuyên và hoạt động câu lạc bộ (CLB) chào mừng tân học sinh lớp 10 năm học 2025-2026. 

Đây là hoạt động trải nghiệm được nhiều thế hệ học sinh "Trần chuyên"- tên thường gọi của học sinh khi nói về Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đón đợi. Mỗi năm là mỗi hình thức khác nhau nhưng năm nào các hình thức trải nghiệm cũng độc đáo, thú vị, mang màu cờ sắc áo đặc trưng của ngôi trường chuyên nổi tiếng TP. 

Các hình thức trải nghiệm độc đáo, thú vị, đặc trưng của ngôi trường chuyên nổi tiếng TP

Lớp chuyên sử và địa sinh hoạt tại thư viện thông minh của trường. Các em được giới thiệu về chương trình học, tham quan không gian học tập, trải nghiệm trò chơi tương tác và các sản phẩm đặc trưng của từng môn.

Lớp chuyên hóa gây ấn tượng khi tổ chức thí nghiệm “bàn tay lửa” thu hút sự tò mò và hào hứng tham gia của học sinh. Trong khi đó, lớp chuyên lý cũng rộn ràng không kém khi tổ chức trò chơi "đoán ý đồng đội" tạo sự gắn kết và khơi dậy tư duy.

Màn chào đón "rực lửa" Trần chuyên dành cho tân học sinh khối 10 - Ảnh 1.

Học sinh trải nghiệm các bộ môn chuyên

Sau khi sinh hoạt tại các lớp, các em tập trung tại sảnh để chào đón sự xuất hiện của 22 CLB - dự án của trường.

Các CLB được chia thành 3 khối: Văn hóa - Xã hội, Kỹ năng - Nghệ thuật, Học thuật - Thông tin. Đây sẽ là nơi để các em thỏa sức cháy hết mình với đam mê, rèn luyện kỹ năng, gặt hái kinh nghiệm.

Sau phần nghe giới thiệu, học sinh khối 10 được trực tiếp tham quan và trải nghiệm các gian hàng của các CLB tại sảnh chính. Quá trình tham quan để học sinh có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về những CLB mình quan tâm, từ đó lựa chọn phù hợp để gắn bó trong thời gian tới.

Màn chào đón "rực lửa" Trần chuyên dành cho tân học sinh khối 10 - Ảnh 2.

Sau phần nghe giới thiệu, học sinh khối 10 được trực tiếp tham quan và trải nghiệm các gian hàng của các CLB tại sảnh chính

Màn chào đón "rực lửa" Trần chuyên dành cho tân học sinh khối 10 - Ảnh 3.

Truyền lửa "Trần chuyên" đến học sinh khối 10

Để giới thiệu về CLB Văn nghệ với các em HS lớp 10, thành viên CLB đã "đốt cháy" sân sấu với tiết mục sôi động, giàu cảm xúc. Với chủ đề "Hòa âm" của ngày hội, toàn bộ giáo viên, HS hò reo theo các tiết mục văn nghệ, cùng nhau tạo sự gần gũi, gắn bó ở nơi "Trần chuyên là nhà". 

Ở sân trường, học sinh thích thú với tấm bảng mang dòng câu hỏi "Ước mơ của bạn tại Trần chuyên là gì"?, hàng loạt học sinh đã ký tên, viết ước mơ của mình lên tấm bảng như một mong ước và cũng là gửi gắm thông điệp "Trần chuyên chuyên chở ước mơ". 

Màn chào đón "rực lửa" Trần chuyên dành cho tân học sinh khối 10 - Ảnh 4.

Thông điệp "Trần chuyên chuyên chở ước mơ" của thầy, cô giáo, các thế hệ học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chương trình hôm nay có sự đầu tư và khác biệt so với năm ngoái khi có thêm hoạt động trải nghiệm các bộ môn chuyên. Hoạt động này nhằm giúp tân học sinh lớp 10 nắm rõ được phương pháp học tập.

Màn chào đón rực "lửa" Trần chuyên dành cho tân học sinh khối 10 - Ảnh 5.Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chào đón học sinh lớp 10 bằng 25 câu lạc bộ "chất lừ"

(NLĐO)- Trong ngày đầu đến trường, 450 học sinh lớp 10 cùng các phụ huynh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được chào đón bằng 25 câu lạc bộ thú vị, sôi động cùng ngày hội trải nghiệm ấn tượng

Ngày hội hôm nay cũng là cơ hội để các em làm quen với 22 CLB, dự án của trường. "Chúng tôi muốn học sinh không chỉ học tốt mà còn phát triển toàn diện. Các CLB là nơi để các em rèn luyện kỹ năng, thử thách bản thân và trưởng thành từng ngày"- ông Yên nhấn mạnh.




Tin liên quan

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

(NLĐO)- Thay mặt cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phan Xuân Thủy đã thăm hỏi tình hình công tác, hoạt động dạy và học của nhà trường

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chào đón học sinh lớp 10 bằng 25 câu lạc bộ "chất lừ"

(NLĐO)- Trong ngày đầu đến trường, 450 học sinh lớp 10 cùng các phụ huynh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được chào đón bằng 25 câu lạc bộ thú vị, sôi động cùng ngày hội trải nghiệm ấn tượng

TP HCM: Nhiều ý kiến về điều chỉnh thời khóa biểu, lùi giờ vào học của học sinh

(NLĐO)- Thay vì vào học tiết 1 lúc 7 giờ, nhiều trường phổ thông tại TP HCM điều chỉnh thời khóa biểu lùi giờ vào học tiết 1 của học sinh

