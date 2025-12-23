HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City hào hứng đón kỳ nghỉ Giáng sinh chưa từng có

Đông Linh (theo ESPN)

(NLĐO) - Không ra sân dịp Giáng sinh, cũng không phải thi đấu loạt trận Boxing Day, các cầu thủ Man City vẫn nhận "cảnh báo nóng" từ HLV Pep Guardiola.

Các cầu thủ Man City sẽ có ba ngày tạm rời xa sân cỏ để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng niềm vui lễ hội phải đi kèm sự chuyên nghiệp. Ông cảnh báo cầu thủ nào tăng cân quá mức sau kỳ nghỉ sẽ không được ra sân ở trận gặp Nottingham Forest vào cuối tuần này.

Man City hào hứng đón kỳ nghỉ Giáng sinh chưa từng có - Ảnh 1.

Pep Guardiola ủng hộ kỳ nghỉ Giáng sinh cho cầu thủ Man City

"Cầu thủ nào cũng có mức cân nặng tiêu chuẩn. Họ trở lại vào ngày 25 và tôi sẽ trực tiếp kiểm tra xem tăng bao nhiêu ký, để xem họ có béo lên không" - Pep Guardiola - người nổi tiếng nghiêm khắc trong vấn đề dinh dưỡng và thể trạng - chia sẻ.

"Ngay khi họ trở lại sau ba ngày nghỉ, tôi muốn biết tình trạng của họ. Họ có thể ăn uống, nhưng tôi cần kiểm soát vì tôi phải lựa chọn đội hình cho trận đấu ngày 27 gặp Nottingham Forest. Hãy tưởng tượng một cầu thủ lúc này đang ở trạng thái hoàn hảo, nhưng sau lễ đột ngột tăng thêm ba ký. Cậu ta khi ấy chắc chắn sẽ ở lại Manchester, không được theo đội tới Nottingham Forest" - nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Man City hào hứng đón kỳ nghỉ Giáng sinh chưa từng có - Ảnh 2.

... nhưng cảnh báo cầu thủ phải biết giữ gìn thể trạng - Ảnh: Create AI

Guardiola từng gây chú ý khi công khai chỉ trích tiền vệ Kalvin Phillips vì vượt ngưỡng cân nặng cho phép sau World Cup 2022. Dù vậy, ông cũng thừa nhận việc các cầu thủ được tạm "quên" bóng đá trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc là điều cần thiết.

"Tuần tới tôi cũng có kỳ nghỉ, ở bên gia đình và uống champagne" - Guardiola nói. "Kể từ khi đến Anh, tôi học được rằng có thể cho cầu thủ nghỉ bao nhiêu ngày thì nên cho họ nghỉ bấy nhiêu.

Lịch thi đấu quá khắc nghiệt và các cầu thủ cần được "ngắt kết nối". Khi trở lại thi đấu, đôi chân của họ sẽ tươi mới hơn".

Man City hào hứng đón kỳ nghỉ Giáng sinh chưa từng có - Ảnh 3.

Lịch trình thi đấu ở Anh không dừng nghỉ mùa cuối năm

Khác với nhiều giải vô địch quốc gia châu Âu, Premier League không có kỳ nghỉ đông theo nghĩa truyền thống. Giải đấu vẫn duy trì lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và năm mới do đây là giai đoạn lễ hội, mang lại doanh thu rất lớn từ bản quyền truyền hình và vé vào sân, đồng thời đã trở thành truyền thống hơn 100 năm của bóng đá Anh.

Bên cạnh đó, thời tiết mùa đông tại xứ sở sương mù thường không quá khắc nghiệt như ở các quốc gia thuộc lục địa châu Âu.

Man City hào hứng đón kỳ nghỉ Giáng sinh chưa từng có - Ảnh 4.

Man City phải chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với Nottingham Forest ngày 27-12

Từ mùa 2019–2020, Premier League áp dụng "kỳ nghỉ đông luân phiên" ngắn vào đầu tháng 2, khi các đội lần lượt được bố trí nghỉ từ 10 đến 14 ngày trong khi giải đấu vẫn diễn ra liên tục. Riêng mùa này, loạt trận Boxing Day cũng được điều chỉnh khi chỉ có rất ít trận đấu diễn ra đúng ngày 26-12, thay vì thi đấu đồng loạt như truyền thống.

Man City, đội vừa đánh bại West Ham 3-0 ở vòng đấu gần nhất, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal hai điểm sau 17 trận. "Láng giềng" Man United chính là đội phải ra sân dịp Boxing Day năm nay với cuộc chạm trán Newcastle tại sân nhà Old Trafford tối 26-12 (giờ địa phương).

Pep Guardiola Man City Boxing day Man City - Nottingham Forest nghỉ đông sân cỏ nước Anh
