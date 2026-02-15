Man City thắng nhọc đối thủ giải hạng Ba, Guehi ghi dấu ấn tại FA Cup

Với sự chênh lệch đẳng cấp so với đối thủ đang chơi ở giải hạng Ba (League Two), Man City sớm khẳng định sức mạnh. Ngay phút thứ 6, Rayan Ait-Nouri thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong.

Trong nỗ lực ngăn cản, hậu vệ đội khách Alfie Dorrington lúng túng đá phản lưới, giúp Man City dẫn trước 1-0.



Alfie Dorrington lúng túng đá phản, giúp Man City vượt lên dẫn bàn

Bàn thắng sớm khiến nhiều người nghĩ về một cơn mưa bàn thắng như chiến thắng 8-0 của Man City trước chính Salford City mùa trước.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác. Dù kiểm soát bóng áp đảo — có thời điểm lên tới gần 90% — đội chủ nhà lại thể hiện sức tấn công quá thiếu sắc bén.

Cơ hội rõ rệt hiếm hoi của hiệp một thuộc về Omar Marmoush, nhưng pha lập công của tiền đạo người Ai Cập lại không được công nhận vì lỗi việt vị trong bối cảnh trận đấu không áp dụng VAR.

Thủ môn James Trafford cản phá cú dứt điểm đẳng cấp của Ben Woodburn

Phía bên kia sân, Salford cho thấy họ không hề buông xuôi. Cuối hiệp một, Ben Woodburn tung cú dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn James Trafford phải trổ tài cứu thua, trước khi Brandon Cooper đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục khiến khán giả Etihad thấp thỏm. Kelly N'Mai có cơ hội rõ ràng nhưng vẫn không thắng được thủ thành Trafford ở góc gần.

Thế trận giằng co buộc HLV Pep Guardiola phải tăng cường lực lượng từ ghế dự bị, bao gồm cả việc tung Rodri, Marc Guehi lẫn Antoine Semenyo vào sân.

Marc Guehi ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới Man City

Bước ngoặt đến ở phút 81. Từ pha dứt điểm của Rayan Cherki bị thủ môn Matthew Young đẩy ra, trung vệ Marc Guehi có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City kể từ khi gia nhập từ Crystal Palace hồi tháng 1.

Bàn thắng này dập tắt mọi hy vọng tạo địa chấn của Salford City, đội lần đầu góp mặt ở vòng 4 FA Cup trong lịch sử.

Chiến thắng 2-0 không quá thuyết phục nhưng đủ để Man City đi tiếp, đồng thời nối dài thành tích ấn tượng tại FA Cup trên sân nhà Etihad — nơi họ hiếm khi sẩy chân trong suốt một thập kỷ qua.