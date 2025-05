Man City tranh ngôi nhì bảng

Không chỉ trông chờ việc giành trọn 3 điểm trước đội chủ sân St.Mary's, Man City còn hy vọng cải thiện được thứ hạng ở giai đoạn giải tăng tốc về đích. Lịch trình thi đấu đang ủng hộ thầy trò HLV Pep Guardiola, đặc biệt khi họ chỉ phải chạm trán những đối thủ dưới cơ là Southampton, Bournemouth và Fulham ở 3 vòng đấu cuối.

Do đối thủ cạnh tranh Arsenal còn phải lo đương đầu cùng những đội bóng cực kỳ khó chịu như Liverpool, Newcastle (bên cạnh gặp Southampton), thế nên chỉ cần duy trì được phong độ ổn định là thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ nhẹ nhõm về đích. Bên cạnh cơ hội giành được danh hiệu duy nhất do đã lọt vào đến chung kết FA Cup, Man City hiện dốc sức cho mục tiêu top 5 cùng cơ may tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Man City thừa khả năng vượt qua mọi trở ngại cuối cùng của mùa giải. Ảnh: MANCITYFC

Nếu Man City vẫn tiếp tục duy trì tham vọng ở mức rất cao thì chủ nhà Southampton lúc này chỉ mong giảm nhẹ "thiệt hại" sau khi đã chính thức nhận vé rớt hạng từ vài vòng trước. "The Saints" cầm chắc ngôi chót bảng toàn giải bất kể kết quả 3 vòng cuối ra sao. Vì thế, họ chỉ mong không để thua thêm bất cứ trận nào, hoặc tránh để thủng lưới nhiều bàn mỗi trận.

Giải Ngoại hạng Anh thường không có "đất diễn" cho những toan tính của kẻ yếu. Man City đang hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách tại Premier League - điều họ chưa làm được kể từ tháng 8. Họ hoàn toàn có cơ hội làm điều đó khi đang sở hữu chuỗi 29 trận bất bại trước các đội xếp cuối bảng khi bước vào trận đấu (thắng 24, hòa 5), kể từ sau trận thua 1-2 trước West Brom vào tháng 12-2008. Đặc biệt, họ đã thắng 12 trận gần nhất liên tiếp với tổng tỉ số ấn tượng 44-1.

Việc chỉ phải chạm trán các đối thủ yếu chính là cơ hội để Man City tìm lại cảm giác và thói quen của một "ông lớn".

Người sắp chia tay đội bóng là Kevin de Bruyne cần thêm dịp để tỏa sáng trước các cổ động viên. Người vắng mặt gần hết mùa giải như Rodri hay ngắn hạn như Erling Haaland cũng mong có dịp để tái xuất sau khi bình phục chấn thương.