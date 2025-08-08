Man United hoàn tất thương vụ Benjamin Sesko: Kỳ vọng cho kỷ nguyên mới

Dù Newcastle từng mời chào mạnh mẽ Benjamin Sesko với những điều khoản hấp dẫn, thế nhưng ngôi sao người Slovenia luôn bày tỏ mong muốn được khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Báo chí Anh đưa tin Sesko có mặt tại Manchester tối 7-8

Benjamin Sesko được ví như Haaland mới

Với chiều cao 1,95 m, tốc độ ấn tượng và khả năng ghi bàn toàn diện, Sesko được ví như "Erling Haaland mới" của bóng đá châu Âu. Mùa giải vừa qua, chân sút 22 tuổi này ghi 21 bàn, kiến tạo 6 lần trong 45 trận cho RB Leipzig, nâng tổng số bàn thắng lên 39 sau 87 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi khoác áo đội bóng Đức.

Benjamin Sesko quyết định chọn Man United để đầu quân

Theo báo chí Anh, Man United đã gửi đề nghị trị giá 75 triệu euro (65,3 triệu bảng), kèm theo 10 triệu euro phụ phí (8,7 triệu bảng). Newcastle dù ra giá cao hơn – tổng cộng 85 triệu euro – nhưng vẫn không thể thuyết phục được Sesko thay đổi ý định. Nếu hoàn tất các thủ tục, Sesko sẽ trở thành người của Man United với bản hợp đồng thi đấu ký đến tháng 6-2030, bất chấp việc "Quỷ đỏ" không được dự cúp châu Âu mùa tới.

Benjamin Sesko giảm lương để được chơi cho Man United

Cầu thủ 22 tuổi đã đồng ý "giảm" một phần lương tại Man United để giúp thương vụ chuyển nhượng này thành công. Mức lương cụ thể của anh tại "Quỷ đỏ" vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng, tiền đạo này sẽ bỏ túi 160.000 bảng Anh mỗi tuần, với mức tăng 25% lên khoảng 200.000 bảng Anh mỗi tuần nếu Man United giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Man United tăng cường mặt trận tấn công khi mua về Cunha, Mbeumo và Sesko

Việc Sesko chọn Man United giữa lúc đội bóng không thi đấu ở Champions League cho thấy niềm tin lớn từ cầu thủ này dành cho dự án tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim. Đội bóng thành Manchester đang thực hiện chính sách trẻ hóa đội hình, đồng thời xây dựng lối chơi hiện đại, pressing mạnh mẽ. Trong sơ đồ đó, Sesko được kỳ vọng là trung phong lý tưởng – linh hoạt, mạnh mẽ, có khả năng hoạt động rộng lẫn dứt điểm sắc bén trong vòng cấm.

Rasmus Hojlund (phải) xác định sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng vị trí đá chính ở Man United

Nếu thương vụ hoàn tất, Sesko có thể ra mắt trong trận giao hữu với Fiorentina cuối tuần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ người Slovenia sẽ chính thức khoác áo Man United ở vòng khai mạc Premier League mùa giải 2025-2026 – cuộc đối đầu hấp dẫn với Arsenal vào ngày 17-8 trên sân Old Trafford.

Tầm nhìn dài hạn từ thương vụ Benjamin Sesko

Việc chiêu mộ thành công Sesko không chỉ bổ sung sức mạnh cho hàng công Man United mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo đội bóng. Sau mùa giải đầy biến động, "Quỷ đỏ" cần một gương mặt mới có khả năng tỏa sáng và truyền cảm hứng – và Benjamin Šeško đang hội đủ mọi yếu tố để làm điều đó.