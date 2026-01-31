Mang không khí Tết đến sớm với sinh viên

Ngày 31-1, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tổ chức chương trình Hội xuân DHV 2026 với chủ đề "Trẩy hội làng, vui Tết DHV", mang đến cho sinh viên một ngày hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ngay trong không gian học đường. Chương trình hướng đến việc tái hiện không khí Tết cổ truyền, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng sinh viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mùa xuân Việt.

Sinh viên tham gia các trò chơi dân gian tại Hội xuân DHV 2026

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hội làng xưa, Hội xuân DHV 2026 được thiết kế như một bức tranh Tết sinh động với chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao – nghệ thuật – thiện nguyện phong phú. Mỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi vui tươi, giàu trải nghiệm mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự trân trọng các giá trị truyền thống trong giới trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối rộng mở với cộng đồng địa phương. Bên cạnh các đơn vị trong trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn tham gia hỗ trợ chuyên môn và phối hợp tổ chức, góp phần mang đến những trải nghiệm văn hóa dân gian gần gũi, chân thực. Sự đồng hành này cũng giúp tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và cộng đồng, tạo nên một ngày hội xuân ấm áp, nghĩa tình.

Chuỗi hoạt động của Hội xuân DHV 2026 diễn ra xuyên suốt trong ngày với ba phần chính. Buổi sáng là "Trẩy hội ngày xuân" – nơi sinh viên các khoa cùng tranh tài trong các trò chơi dân gian mang tính đồng đội như kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, bịt mắt đập heo, chuyền bóng bằng muỗng… Không khí sôi nổi, tiếng cười rộn ràng lan tỏa khắp khuôn viên trường.

Sinh viên chơi kéo co tại Hội xuân DHV 2026

Buổi chiều, chương trình "Sắc xuân 3 miền" đưa người tham dự du hành qua không gian văn hóa truyền thống với gian hàng tò he cùng nghệ nhân, thư pháp đầu xuân và cuộc thi gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương. Đặc biệt, những chiếc bánh hoàn thiện được trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp Tết đến, xuân về.

Khép lại ngày hội là "Đêm nhạc Tết Việt" – đêm giao lưu văn nghệ giữa các khoa với những tiết mục rộn ràng sắc xuân, kết hợp yếu tố văn hóa dân gian. Thông qua Hội xuân DHV 2026, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM mong muốn xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa mang bản sắc riêng của trường, nơi truyền thống được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống học đường hiện đại.