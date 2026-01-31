HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Mang không khí Tết đến sớm với sinh viên

Ng. Huy

(NLĐO)- Hội xuân DHV 2026 mang không khí Tết cổ truyền vào học đường với trò chơi dân gian, gian hàng văn hóa, đêm nhạc xuân và hoạt động sẻ chia ấm áp.

Ngày 31-1, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tổ chức chương trình Hội xuân DHV 2026 với chủ đề "Trẩy hội làng, vui Tết DHV", mang đến cho sinh viên một ngày hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ngay trong không gian học đường. Chương trình hướng đến việc tái hiện không khí Tết cổ truyền, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng sinh viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mùa xuân Việt.

Hội xuân DHV 2026: Trẩy hội làng, vui Tết rộn ràng - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia các trò chơi dân gian tại Hội xuân DHV 2026

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hội làng xưa, Hội xuân DHV 2026 được thiết kế như một bức tranh Tết sinh động với chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao – nghệ thuật – thiện nguyện phong phú. Mỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi vui tươi, giàu trải nghiệm mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự trân trọng các giá trị truyền thống trong giới trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối rộng mở với cộng đồng địa phương. Bên cạnh các đơn vị trong trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn tham gia hỗ trợ chuyên môn và phối hợp tổ chức, góp phần mang đến những trải nghiệm văn hóa dân gian gần gũi, chân thực. Sự đồng hành này cũng giúp tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và cộng đồng, tạo nên một ngày hội xuân ấm áp, nghĩa tình.

Chuỗi hoạt động của Hội xuân DHV 2026 diễn ra xuyên suốt trong ngày với ba phần chính. Buổi sáng là "Trẩy hội ngày xuân" – nơi sinh viên các khoa cùng tranh tài trong các trò chơi dân gian mang tính đồng đội như kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, bịt mắt đập heo, chuyền bóng bằng muỗng… Không khí sôi nổi, tiếng cười rộn ràng lan tỏa khắp khuôn viên trường.

Hội xuân DHV 2026: Trẩy hội làng, vui Tết rộn ràng - Ảnh 2.

Sinh viên chơi kéo co tại Hội xuân DHV 2026

Buổi chiều, chương trình "Sắc xuân 3 miền" đưa người tham dự du hành qua không gian văn hóa truyền thống với gian hàng tò he cùng nghệ nhân, thư pháp đầu xuân và cuộc thi gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương. Đặc biệt, những chiếc bánh hoàn thiện được trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp Tết đến, xuân về.

Khép lại ngày hội là "Đêm nhạc Tết Việt" – đêm giao lưu văn nghệ giữa các khoa với những tiết mục rộn ràng sắc xuân, kết hợp yếu tố văn hóa dân gian. Thông qua Hội xuân DHV 2026, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM mong muốn xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa mang bản sắc riêng của trường, nơi truyền thống được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống học đường hiện đại.

Tin liên quan

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM ra mắt Quỹ vườn ươm khởi nghiệp

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM ra mắt Quỹ vườn ươm khởi nghiệp

(NLĐO) - Quỹ vườn ươm khởi nghiệp có vốn ban đầu là 1 triệu USD nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Phát triển Trường ĐH Hùng Vương TP HCM theo mô hình đại học khởi nghiệp

(NLĐO)- Đại học khởi nghiệp dạy về tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp. Trong hệ sinh thái của đại học khởi nghiệp có vai trò nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM đạt kiểm định cơ sở giáo dục

(NLĐO)- Ngày 7-2, tại TP HCM, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐH Hùng Vương TP HCM.

không gian văn hóa trò chơi dân gian Văn hóa Dân tộc hoạt động văn hóa DHV Trường ĐH Hùng Vương TPHCM Hội xuân DHV 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo