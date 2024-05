Mang phúc lợi đến công nhân

Vừa được nhận quà vừa được mua hàng giá rẻ, chị Lê Thị Minh, công nhân (CN) Công ty TNHH Nobland Việt Nam (KCN Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM), rất vui. Đó cũng là cảm nhận của hàng trăm lao động khi tham gia "Ngày hội nữ CN" năm 2024, do LĐLĐ TP HCM phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức tại KCN Tân Thới Hiệp.



Niềm vui bất ngờ

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: cắt tóc miễn phí, hướng dẫn trang điểm, tư vấn sức khỏe, tuyên truyền phòng chống tín dụng đen, tư vấn sản phẩm dịch vụ, tín dụng ưu đãi cho đoàn viên, bán hàng giảm giá...

Gian hàng "Phúc lợi đoàn viên" vẫn là nơi được đông đảo nữ CN tìm đến với mong muốn mua thật nhiều mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi. Niềm vui nhân đôi khi 271 lao động nữ tham gia chương trình được ban tổ chức tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt. Riêng 29 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận 1 phần quà và tiền mặt tổng trị giá 1,7 triệu đồng/phần.

"Phiên chợ CN và người lao động (NLĐ)" do LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ quận 1 tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM cũng để lại ấn tượng đẹp với hàng ngàn đoàn viên - lao động. 60 đơn vị, doanh nghiệp (DN) tham gia phiên chợ đã mang đến các mặt hàng như quần áo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm... với giá giảm từ 10% đến 50% so với thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của NLĐ. Mỗi đoàn viên, NLĐ tham gia được ban tổ chức gửi tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Cầm trên tay túi hàng nặng trịch mua được tại phiên chợ, chị Cao Thị Hà, đoàn viên Nghiệp đoàn Giúp việc gia đình quận 1, rất vui. "Giá cả các mặt hàng ở phiên chợ rẻ hơn bên ngoài rất nhiều nên tôi tiết kiệm được khá nhiều. Rất mong những phiên chợ như thế này được tổ chức thường xuyên" - chị Hà nói. Chồng chị Hà chạy xe ôm công nghệ. Tổng thu nhập hằng tháng của vợ chồng chị khoảng 12-13 triệu đồng nhưng anh chị phải trả tiền thuê nhà 4 triệu đồng/tháng và lo cho con ăn học nên cuộc sống không dư dả mấy. Vì vậy, các khoản chi tiêu chị đều tính toán rất kỹ.

Công nhân ở trọ mua sắm tại điểm phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức tại khu nhà trọ Thạch Thành Ảnh: HUỲNH NHƯ

Trong Tháng CN, ngoài các hoạt động hỗ trợ phương tiện đi lại cho đoàn viên khó khăn, giới thiệu việc làm cho CN bị mất việc, LĐLĐ quận Bình Thạnh còn ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các DN cung ứng hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt mở rộng sang các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nhằm thúc đẩy đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho CNVC-LĐ... Bên cạnh đó, LĐLĐ quận còn tổ chức điểm phúc lợi và "Phiên chợ CN" để tạo điều kiện cho CNVC-LĐ tham gia mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam với giá ưu đãi. Tại phiên chợ, hầu hết mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng như gạo, đường, bột nêm, bột giặt... đều được bày bán với giá rẻ hơn từ 5% đến 50% so với giá thị trường. Không chỉ vậy, LĐLĐ quận còn dành tặng 1.000 phiếu mua hàng (trị giá 300.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phục vụ tận nơi

Đưa hàng hóa đến với nhà máy, các xóm trọ là một trong những hoạt động nằm trong Tháng CN được các cấp Công đoàn tại tỉnh Bình Dương và TP HCM thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, giảm chi phí sinh hoạt cho đoàn viên - lao động.

Tan ca, chị Nguyễn Thị Hoa, CN Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), tranh thủ ghé gian hàng phúc lợi do Công đoàn công ty tổ chức tại nhà máy để mua sắm. Gian hàng bày bán một số sản phẩm như dầu ăn, nước mắm, bột giặt... với giá rẻ hơn so với bên ngoài nên chị Hoa mua số lượng nhiều để dùng dần. "Thường xuyên tăng ca nên CN có rất ít thời gian mua sắm. Do vậy, việc công ty đưa hàng hóa về tận nhà máy để phục vụ như thế này ai cũng phấn khởi. Cách làm này rất thuận tiện cho CN và giá cả cũng phải chăng" - chị Hoa cho hay.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn, cho biết đưa hàng hóa đến với CN là chủ trương của Công đoàn cơ sở và ban giám đốc nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của họ. Năm gian hàng tại nhà máy cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ trực tiếp đời sống hằng ngày của NLĐ, giá thành rẻ hơn bên ngoài từ 10% đến 20%. Các gian hàng mở cửa cả ngày nên sau khi xuống ca, CN có thể ghé tham quan, mua sắm. Ngoài Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn, tại Bình Dương, sắp tới Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An) cũng sẽ tổ chức các gian hàng phúc lợi tại 2 nhà máy ở Dĩ An và Mỹ Phước để phục vụ hơn 7.500 lao động.

Gần 200 CN khu nhà trọ Thạch Thành (30 Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) rất phấn khởi khi LĐLĐ quận Bình Tân ra mắt điểm "Phúc lợi đoàn viên" tại đây. Điểm phúc lợi bày bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiêu dùng với giá ưu đãi từ 5% đến 30% cho CN ở trọ. 200 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng, được LĐLĐ quận trao tận tay CN để họ mua sắm.

Dạo một vòng quanh các gian hàng, chị Đặng Thị Cẩm Hường (quê Vĩnh Long) tranh thủ mua gạo, đường, bột ngọt... cùng nhiều loại bánh kẹo. Chị cho hay ít ngày nữa là được nghỉ hè, các con sẽ từ quê lên thành phố sum họp cùng cha mẹ nên chị mua sẵn để cả gia đình quây quần trò chuyện, ăn uống cùng nhau. Chị Hường là CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, còn chồng là lao động tự do. Thu nhập bấp bênh, lại phải gửi về quê phụ giúp cha mẹ chăm sóc các con nên vợ chồng chị phải chi tiêu dè sẻn mới đủ sống. "Các mặt hàng ở đây giá rẻ hơn so với thị trường nên tôi tranh thủ mua thật nhiều. Có phiếu mua hàng nên tôi cũng tiết kiệm được chút ít" - chị Hường nói.

Các phiên chợ CN hay gian hàng phúc lợi được tổ chức tại nhà máy, xóm trọ hỗ trợ đoàn viên - lao động tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi; giúp họ tiết kiệm trong lúc khó khăn" - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết.