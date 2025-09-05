HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mạng xã hội ồn ào nghi ngờ hóa đơn tiền điện, EVNNPC nói chưa nhận được phản ánh tăng bất thường

Thùy Linh

(NLĐO) - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định trong tháng 8, đơn vị không tiếp nhận phản ánh nào của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường.

Những ngày gần đây, nhiều chia sẻ nghi ngờ về hóa đơn tiền điện tăng đột biến trong tháng 8, nhất là ở những địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Mạng xã hội ồn ào nghi ngờ hóa đơn tiền điện, EVNNPC nói chưa nhận được phản ánh tăng bất thường - Ảnh 1.

EVNNPC khẳng định những bài đăng này là hình thức lợi dụng tâm lý người dân để "đu trend", thổi phồng hiện tượng đơn lẻ của một số ít khách hàng và đưa ra thông tin không có căn cứ, số liệu cụ thể

Một khách hàng ở Thanh Hóa, đề nghị không nêu tên, phản ánh tháng 8 mất điện nhiều, mưa bão nhưng tiền điện y hệt tháng 7 là 649.719 đồng. Điều này khiến anh nghi ngờ về tính chính xác.

Trong khi đó, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng phàn nàn trên mạng xã hội về hóa đơn tiền điện cao đột biến. Thậm chí có khách hàng, đăng bài "tố" ngành điện ghi sai chỉ số công tơ, khi khách hàng lắp thêm công tơ điện theo dõi riêng ở nhà…

Mạng xã hội ồn ào nghi ngờ hóa đơn tiền điện, EVNNPC nói chưa nhận được phản ánh tăng bất thường - Ảnh 2.

Nhiều hộ gia đình phàn nàn về hóa đơn tiền điện. Ảnh: Minh họa

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi "ký tên" và "chia sẻ" các kiến nghị về việc tiền điện sinh hoạt của nhiều hộ dân trong tháng 8-2025 tăng cao bất thường. Các nội dung này đang được phát tán với tốc độ nhanh, kèm theo lời kêu gọi cộng đồng mạng tham gia.

Tuy vậy, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định đây là hình thức lợi dụng tâm lý người dân để "đu trend", thổi phồng hiện tượng đơn lẻ của một số ít khách hàng và đưa ra thông tin không có căn cứ, số liệu cụ thể. Vì vậy, EVNNPC đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây hoang mang dư luận.

Theo thống kê và tổng hợp của EVNNPC, trên các hội nhóm Facebook đã xuất hiện hàng chục bài viết (như ảnh minh họa) kêu gọi "kiến nghị về tiền điện". Các nội dung này chủ yếu được sao chép, đăng tải lại trên trang cá nhân hoặc fanpage nhằm câu view, tăng tương tác, trong khi người đăng không hề có thông tin cụ thể về khách hàng hay hóa đơn điện.

EVNNPC khẳng định không nhận được phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường

Theo ông Trương Anh Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Chăm sóc khách hàng của đơn vị không tiếp nhận phản ánh nào của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường. Có một số khách hàng, chủ yếu là hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng cao hơn so với tháng trước.

"Trong các tháng gần đây, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8, thời điểm cao điểm nắng nóng, số lượng phản ánh về hóa đơn tăng chiếm tỷ lệ đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp sau khi được kiểm tra đều cho thấy chỉ số công tơ chính xác, hóa đơn được tính đúng theo quy định" - EVNNPC khẳng định.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiền điện tăng là do trong tháng 8-2025, có 2 đợt nắng nóng cao điểm, kéo dài ngày. Đặc biệt là đợt nắng nóng gay gắt, oi bức cả ngày lẫn đêm và duy trì nhiệt độ nhiều nơi với mức 38-40 độ C, diễn ra từ ngày 2-8-2025 đến hết ngày 5-8-2025.

Trong thời điểm đó, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến sản lượng tiêu thụ hộ gia đình, doanh nghiệp tăng.

Bên cạnh đó, tháng 8 là thời điểm hầu hết các hộ gia đình có các cháu nhỏ nghỉ hè, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng, thiết bị làm mát được sử dụng nhiều thời gian hơn. Đây cũng là yếu tố làm gia tăng sản lượng điện tiêu thụ.

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, EVN yêu cầu rà soát

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, EVN yêu cầu rà soát

(NLĐO) - EVN yêu cầu rà soát từng trường hợp phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 6-2025 tăng cao.

Nhiều người giật mình vì hóa đơn tiền điện tháng 6

(NLĐO) - Nhiều người sử dụng điện cho biết hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng gấp đôi so với tháng trước đó.

Choáng với hóa đơn tiền điện

Nhiều người ví von hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng vọt còn hơn giá vàng. Trong khi đó, ngành điện cảnh báo nắng nóng sẽ giảm nhưng nền nhiệt vẫn còn cao, người dân cần tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện trong thời gian tới

