Thời sự

Mang xuân ra đảo tiền tiêu

T.Trực

(NLĐO) – Những ngày giáp Tết, cảng Sa Kỳ hoạt động nhộn nhịp khi hàng hóa, hoa và cây cảnh liên tục được vận chuyển ra Lý Sơn, phục vụ người dân đón xuân.

Những ngày này, tại cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí vận chuyển hàng hóa ra đảo Lý Sơn diễn ra hết sức khẩn trương. Các tàu vận tải liên tục cập cảng, bốc xếp hàng hóa từ đất liền đưa ra đảo nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và vui xuân của người dân đặc khu Lý Sơn. 

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 1.

Hàng hóa tấp nập được vận chuyển lên tàu ra Lý Sơn

Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước uống được vận chuyển liên tục ra đảo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi có thể xảy ra.

Cùng với hàng hóa thiết yếu, hoa và cây cảnh phục vụ Tết như mai vàng, đào, quất cảnh cũng được vận chuyển tấp nập từ đất liền ra đảo. 

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 2.

Hàng hóa tấp nập những ngày cuối năm

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 3.

Những chậu hoa kiểng được người dân đưa về Lý Sơn chơi Tết

Theo các chủ hàng, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân Lý Sơn thường tăng mạnh vào dịp cuối năm để trang trí nhà cửa, cơ quan và các cơ sở kinh doanh.

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 4.

Những con tàu chở đầy hoa Tết

Hiện nay, tại cảng Sa Kỳ có 10 tàu vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và mua sắm Tết của người dân trên đảo.

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 5.

Hoa Tết được vận chuyển ra Lý Sơn

 Theo thống kê, toàn đặc khu Lý Sơn hiện có 4 chợ dân sinh, 7 đại lý phân phối hàng thiết yếu và hơn 700 hộ kinh doanh cá thể, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 23.000 người dân. Mỗi năm, tổng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và sản xuất của địa phương ước tính trên 1 triệu tấn hàng hóa các loại, trong đó phần lớn được vận chuyển bằng đường biển.

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 6.

Hàng hóa được vận chuyển ra Lý Sơn phục vụ người dân đón Tết

Ông Phạm Tấn Duy, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chỉ trong khoảng 10 ngày qua, lượng hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra đảo thông qua tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn ước đạt hơn 2.000 tấn và dự báo tiếp tục tăng cao trong những ngày cận Tết.

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 7.

Các tuyến đường ở Lý Sơn tràn ngập hoa Tết

Tấp nập "chở Tết" ra đặc khu Lý Sơn - Ảnh 8.

Các tuyến đường ở Lý Sơn tràn ngập hoa Tết

 Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã giao các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Địa phương kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng thời tiết, khan hiếm hàng hóa để tăng giá trong dịp Tết.

