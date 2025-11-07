Mạnh tay dẹp "rác quảng cáo"

Không khó bắt gặp những hình ảnh phản cảm khi tờ quảng cáo, rao vặt dán chằng chịt trên cột điện, trạm biến áp, tủ điện. Từ đường phố trung tâm đến khu dân cư, nơi đông người qua lại, đâu đâu cũng thấy "rác quảng cáo" tràn lan, bôi bẩn không gian đô thị. Điều đáng nói, hành vi này không chỉ vi phạm quy định về quảng cáo, làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, khi những tờ rơi được dán ngay trên các công trình điện - vốn được cảnh báo "cấm lại gần".

Các loại quảng cáo thường thấy đều mang nội dung quen thuộc: hút bể phốt, sửa khóa, cho vay tiêu dùng, bán đất nền... Những mảnh giấy nhỏ xíu nhưng có thể gây nên hậu quả lớn - chúng không chỉ khiến bề mặt cột điện loang lỗ, nhếch nhác mà còn che khuất dòng chữ cảnh báo "Cấm lại gần - có điện, nguy hiểm chết người". Khi lớp giấy bong tróc, nước mưa thấm vào, bụi bẩn bám dày, các thiết bị điện dễ bị rò rỉ, chập cháy, đe dọa tính mạng người dân và sự an toàn của hệ thống điện.

Phần lớn người dán quảng cáo hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng, di chuyển nhanh, ra tay rồi biến mất nên việc phát hiện và xử lý rất khó khăn. Dù lực lượng chức năng và ngành điện lực đã tổ chức nhiều đợt ra quân bóc gỡ, vệ sinh trụ điện nhưng chỉ sau vài ngày, "rác quảng cáo" lại xuất hiện. Nhân viên điện lực không chỉ bảo đảm việc vận hành lưới điện mà còn phải kiêm thêm chuyện "dọn rác" - một nhiệm vụ không hề dễ chịu.

Hành vi dán quảng cáo tùy tiện là sự coi thường pháp luật, thể hiện ý thức kém về văn minh đô thị. Theo Nghị định 38/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022), cá nhân dán quảng cáo trái phép có thể bị phạt 1 - 2 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. Ngoài ra, hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội còn có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Thế nhưng, chế tài này dường như vẫn chưa đủ sức răn đe khi lợi ích kinh tế ngắn hạn khiến nhiều người sẵn sàng phớt lờ.

Đã đến lúc cần phải có biện pháp quản lý bền vững hơn, ứng dụng công nghệ như hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử phạt tự động - tương tự cách Hà Nội đang triển khai xử lý vi phạm giao thông hay hành vi xả rác nơi công cộng. Cơ quan chức năng cần truy theo số điện thoại ghi kèm tờ rơi, quảng cáo để mạnh tay xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm. Các cơ sở kinh doanh cần nâng cao nhận thức pháp luật, chọn hình thức quảng bá phù hợp, vừa hiệu quả vừa văn minh.

Dán quảng cáo ở nơi "nguy hiểm chết người" không chỉ là hành động thiếu hiểu biết mà còn biểu hiện sự coi thường tính mạng bản thân và cộng đồng. Chỉ khi nào cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan chức năng cùng hành động, cùng tôn trọng kỷ cương và chuẩn mực văn minh, đô thị mới có thể sạch đẹp - không chỉ ở những con phố mà còn cả trong ý thức mỗi người.