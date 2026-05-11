Bạn đọc

Mạnh tay xóa sổ quảng cáo bẩn

Phạm Dũng

Ngày 10-5, Công an TP HCM cho biết đã đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo dán sai quy định tại nhiều nơi trên địa bàn.

Trong 2 ngày 9 và 10-5, Công an TP HCM phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân tổ chức 6 đợt ra quân tại các phường Bình Trị Đông, Bình Thới, Thủ Đức, Trung Mỹ Tây, Phú Thọ Hòa, Tân Thới Hiệp, Bình Tây, An Khánh, Tân Sơn Nhất và các xã Phú Hòa Đông, Tân Vĩnh Lộc, Hiệp Phước.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hơn 350 lượt cán bộ, đoàn viên và lực lượng tại chỗ đã trực tiếp bóc gỡ từng tờ quảng cáo dán trái phép. Kết quả, hơn 1.580 sản phẩm quảng cáo với nội dung như hút hầm cầu, chuyển nhà, lắp WiFi, cho vay tiền nhanh… đã bị tháo gỡ hoàn toàn, trả lại diện mạo sạch đẹp cho nhiều tuyến đường trọng điểm.

Song song với công tác chỉnh trang đô thị, lực lượng chức năng còn đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động hơn 380 hộ ký cam kết "Trước nhà không dán quảng cáo trái phép". Qua rà soát, 17 số điện thoại nghi vấn được thu thập và chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý, đặc biệt là với các dấu hiệu liên quan tín dụng đen và hoạt động vi phạm pháp luật khác. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Mạnh tay xóa sổ quảng cáo bẩn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xóa bỏ quảng cáo bẩnẢnh: HẠNH NGUYÊN

Tại xã Hóc Môn, công an phát hiện Nguyễn Văn T. (sinh năm 1996) đang dán quảng cáo trên đường Song Hành Quốc lộ 22. Đối tượng này bị lập biên bản, buộc viết cam kết và trực tiếp bóc xóa toàn bộ nội dung đã dán.

Tại phường Tân Định, Lê Hữu T. (sinh năm 1995) bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì dán quảng cáo trái phép trên đường Hai Bà Trưng, đồng thời phải khắc phục hậu quả tại chỗ.

Tại phường An Lạc, công an phát hiện Nguyễn Đinh Duy T. (sinh năm 1975) đang chuẩn bị dán tờ quảng cáo "Cho thuê nhà" lên tường nhà dân trên đường Kinh Dương Vương. Đương sự thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập hồ sơ xử lý theo quy định...

Công an TP HCM khẳng định việc bóc xóa quảng cáo trái phép sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục và quyết liệt trên toàn địa bàn. Với phương châm "xử lý đến cùng, không để tái diễn", lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi dán, treo, phát tán quảng cáo trái phép tại nơi công cộng. Các số điện thoại xuất hiện trên những mẩu quảng cáo nghi vấn sẽ được rà soát, xác minh để làm rõ dấu hiệu liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi và các hành vi vi phạm pháp luật khác.


