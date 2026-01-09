Mảnh vỡ lưỡi cưa máy găm trực diện vào mắt người đàn ông

Ông S.R (66 tuổi, quốc tịch Campuchia) vừa được đưa đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng vùng mặt trái bị rách, thị lực gần như mất hoàn toàn. Gia đình cho biết trong lúc sử dụng máy cắt cầm tay cắt gỗ, một mảnh vỡ của lưỡi cắt đã văng trực diện vào mắt ông.

Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông bị mảnh vỡ lưỡi máy cắt gỗ văng trúng mắt

BSCKII Mai Văn Minh, Trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho biết thông thường, với tốc độ quay khủng khiếp của máy cắt, 99% trường hợp sẽ dẫn tới chấn thương vỡ nhãn cầu, phòi tổ chức nội nhãn và buộc phải bỏ mắt. Ông R. còn nhãn cầu không vỡ nhưng bị chấn thương đụng dập nặng dẫn đến lệch hoàn toàn thủy tinh thể và xuất huyết nội nhãn cầu.

Dù giữ được con mắt để đảm bảo thẩm mỹ nhưng hành trình tìm lại ánh sáng của bệnh nhân vẫn vô cùng khó khăn và lâu dài. Thủy tinh thể đã lệch hoàn toàn kèm theo xuất huyết nội nhãn gây mất thị lực và tăng nhãn áp khiến bệnh nhân đau nhức dữ dội.

Lộ trình điều trị rất phức tạp: Hạ nhãn áp, kháng viêm, phẫu thuật rạch đường hầm giác – củng mạc để lấy thủy tinh thể bị lệch, sau đó phẫu thuật cắt dịch kính làm sạch máu trong nội nhãn và cuối cùng là đặt thuỷ tinh thể nhân tạo thay thế thủy tinh thể chấn thương (với điều kiện thị lực có cải thiện khi thử kính gọng). Quá trình này dự kiến kéo dài nhiều tháng cùng nhiều lần phẫu thuật với chi phí rất tốn kém nhưng chắc chắn thị lực không còn được như trước chấn thương.

Cẩn trọng với máy cắt cầm tay và máy cắt cỏ Theo các bác sĩ nhãn khoa, máy cắt cầm tay và máy cắt cỏ là hai "thủ phạm" hàng đầu gây ra các ca chấn thương mắt trong lao động. Trong đó, 99% trường hợp mảnh vỡ văng trúng mắt sẽ dẫn đến vỡ nhãn cầu, buộc phải múc bỏ mắt làm giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lao động (tỉ lệ mất sức lao động lên tới 55%) và phải sống phần đời còn lại với khiếm khuyết rất lớn trên khuôn mặt nếu không đặt được mắt giả. Đáng chú ý, đa số nạn nhân là những "thợ tay ngang", tự sửa sang nhà cửa hoặc lâu lâu mới sử dụng máy cắt.



