Manulife chi trả gần 3,2 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng tại An Giang

Được biết, tháng 8-2023, chị D.T.N.A. (ngụ tại Long Xuyên, An Giang) đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Điểm Tựa Thịnh Vượng" của Manulife được phân phối qua ngân hàng VietinBank chi nhánh An Giang. Khách hàng cũng mua thêm các sản phẩm đính kèm là "Trợ cấp y tế mở rộng", "Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng" và "Hỗ trợ đóng phí dành cho người được bảo hiểm" để gia tăng quyền lợi bảo vệ.

Đầu năm 2024, chị được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, và qua đời vào giữa năm 2025 sau quá trình điều trị. Nhận được thông tin, nhân viên Manulife và VietinBank đã chủ động hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, gia đình khách hàng đã nhận được tổng cộng gần 3,2 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm, gồm 2 tỉ đồng bồi thường tử vong; gần 1,1 tỉ đồng quyền lợi hỗ trợ đóng phí và 100 triệu đồng quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối đã được chi trả trong quá trình khách hàng điều trị. Đại diện gia đình cho biết khoản chi trả giúp duy trì cuộc sống và lo cho các con sau này.

Trước đó, trong vụ tai nạn lật tàu tại Hạ Long cuối tháng 7, Manulife cũng đã có quyết định chi trả hơn 9,2 tỉ đồng cho gia đình 6 nạn nhân. Theo doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đạt gần 4.000 tỉ đồng.