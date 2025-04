Manulife Việt Nam báo lãi nhờ đầu tư tài chính, quản lý chi phí, chất lượng kinh doanh

Năm 2024, Manulife Việt Nam tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 3.334 tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2023. Hoạt động đầu tư đóng góp một phần quan trọng vào kết quả này, khi lợi nhuận từ đầu tư tài chính tăng trưởng vượt bậc đến 39% so với năm 2023. Những thành tựu trong công tác số hóa, quản lý chi phí và tăng cường chất lượng kinh doanh cũng đóng góp hiệu quả vào việc tăng trưởng lợi nhuận.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả đã góp phần giúp Manulife Việt Nam tiếp tục củng cố thế mạnh về tài chính. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty tăng 15,5%, đạt 137.049 tỉ đồng. Công ty duy trì vị thế dẫn đầu về quy mô vốn trên thị trường nhân thọ với số vốn điều lệ là 22.220 tỉ đồng.

Tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng khách hàng trước các biến cố của cuộc sống, trong năm 2024, Manulife Việt Nam đã chi trả 7.884 tỉ đồng cho các yêu cầu bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Gần 500.000 hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đã được xử lý, với thời gian xử lý trung bình là 1,2 ngày.

Cam kết minh bạch, không ngừng tiên phong đổi mới để tốt hơn mỗi ngày

Với tiêu chí lấy khách hàng là trung tâm của mọi chiến lược, Manulife Việt Nam đã không ngừng cho ra mắt các giải pháp về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ… nhằm củng cố niềm tin, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của thị trường.

Trong năm 2024, công ty này đã triển khai quy trình M-Pro và hệ thống ghi âm thông minh nhằm đảm bảo khách hàng được tư vấn đầy đủ, minh bạch, đồng thời nâng cấp hệ thống tổng đài tự động (IVR) và mở rộng thời gian phục vụ. Hàng loạt văn phòng giao dịch trên toàn quốc cũng được công ty đầu tư nâng cấp, mang lại trải nghiệm tươi mới cho khách hàng.

Bên cạnh đó, ứng dụng Manulife Việt Nam cũng được ra mắt vào tháng 8-2024 giúp khách hàng dễ dàng thực hiện trực tuyến hầu hết các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Trước nhu cầu bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ ngày càng đa dạng của khách hàng, Manulife cũng đã cung cấp thêm hai sản phẩm mới bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ ‘An tâm vui sống 2.0’ và sản phẩm sức khỏe ‘Sống khỏe mỗi ngày’ (phiên bản 2024).

Đặc biệt, ngay đầu năm 2025, công ty đã triển khai hệ thống khảo sát M-PS (Manulife Promoter System) giúp ghi nhận ý kiến khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kịp thời giải quyết thắc mắc của khách hàng.

Tập đoàn Manulife toàn cầu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn Manulife toàn cầu cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với mức tăng trưởng ấn tượng ở nhiều chỉ số kinh doanh quan trọng.

Cụ thể, mức lợi nhuận cốt lõi (core earnings) toàn năm đạt 7,2 tỉ đô Canada, tăng 8% so với năm 2023. Các chỉ số như doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE), lợi nhuận cận biên từ hợp đồng bán mới (new business CSM) và giá trị khai thác mới (NBV) đều đạt mức tăng trưởng trên 30% so với năm 2023.

Tại châu Á, Manulife tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ trong năm 2024. Lợi nhuận cốt lõi tăng 27% so với năm 2023. Các chỉ số APE, new business CSM và NBV đạt mức tăng lần lượt là 36%, 38% và 35% so với năm 2023 nhờ vào sự tăng trưởng của hầu hết các thị trường châu Á, dẫn đầu là Hồng Kông (Trung Quốc).

Một điểm nhấn nổi bật của tập đoàn Manulife trong năm 2024 là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào các hoạt động kinh doanh trước sự phát triển mạnh mẽ và giá trị mà các mô hình này mang lại. Tập đoàn này cho biết đã triển khai thành công 27 dự án ứng dụng AI, và hiện đang phát triển thêm 32 dự án AI khác. Nhờ nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các sáng kiến số, chỉ số hài lòng khách hàng (rNPS) của Manulife đã tăng 4 điểm so với năm 2023, đồng thời nâng tỉ lệ xử lý tự động (straight-through processing) lên 89%, vượt xa mục tiêu đề ra.