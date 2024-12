Mạo danh chuyên gia nổi tiếng mời đầu tư, bán khóa học

Báo công an được không?

Một chuyên gia kinh tế bị mạo danh kể ông từng liên hệ với cơ quan công an để hỏi cách xử lý khi bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo bán khóa học, đầu tư. Phía công an cho biết để xử lý triệt để, cần có sự tố cáo từ những người bị thiệt hại. Do đó, chuyên gia khuyến nghị những nạn nhân mạnh dạn tố giác vụ việc để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý.

Luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết hành vi giả danh chuyên gia, người nổi tiếng để lừa bán khóa học hay hàng hóa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Đây là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần tìm hiểu kỹ trước để tránh bị lừa và nếu gặp trường hợp không may nên tố giác ngay với cơ quan chức năng. Về phía cơ quan nhà nước, cần kịp thời hỗ trợ nạn nhân và siết chặt quản lý các quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật.