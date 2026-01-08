"Hồng tỷ" bị chính công ty quản lý truyền thông kiện

Tư Hiểu Địch bị tài khoản mạng xã hội weibo tự xưng là công ty quản lý truyền thông của cô đăng thông cáo khởi kiện chính người đẹp này.

"Tư Hiểu Địch đã không nghe theo lời can ngăn của công ty, liên tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng, gây lãng phí tài nguyên xã hội và tạo nên ảnh hưởng tiêu cực. Công ty đã nhiều lần liên hệ yêu cầu cô ngừng đăng nhưng cô chỉ đồng ý qua điện thoại và vẫn tiếp tục gây ồn ào" – thông cáo có đoạn viết.

"Hồng tỷ" Tư Hiểu Địch gây sốc đầu năm

Công ty này thông tin thêm rằng hôm Tư Hiểu Địch đăng bài ẩn ý bản thân mập mờ với loạt sao nam là lúc thần kinh của cô có vấn đề. Hot girl này đã uống 40 viên thuốc an thần, không nhằm tự tử mà do thói quen lạm dụng thuốc kéo dài. Công ty mất niềm tin vào cô sau khi phát hiện nhiều lời nói dối trước đây và quyết định ngừng quản lý truyền thông, chuyển sang kiện. Họ đã nộp đơn lên tòa yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Tư Hiểu Địch.

"Chúng tôi xin lỗi công chúng, lực lượng cảnh sát, các nghệ sĩ và ê-kíp bị ảnh hưởng" - thông cáo cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ thực hư của công ty quản lý truyền thông này thế nào nhưng Tư Hiểu Địch không có thêm bất kỳ phản hồi nào. Cộng đồng mạng bình luận trái chiều về thông cáo trên, cho rằng có những chi tiết vô lý như uống đến 40 viên thuốc an thần mà vẫn còn có thể đăng thông tin lên mạng xã hội.

"Phá vỡ" hình tượng của loạt sao nam đình đám, nhiều người hâm mộ yêu thích

Trước đó, Tư Hiểu Địch tự khoe trên tài khoản mạng xã hội weibo rằng cô có mối quan hệ tình ái riêng tư, mập mờ với loạt sao nam đình đám của làng giải trí.

"Tôi đã 30 tuổi và ngủ với tất cả những người đó, không còn gì phải tiếc nuối" - Tư Hiểu Địch viết. Cô còn đăng tải một số hình ảnh và các đoạn "chat" để làm bằng chứng.

Đàn Kiện Thứ

Lâm Canh Tân

Lộc Hàm

Trong số những nam ngôi sao được nhắc tên gồm: Lộc Hàm, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn… Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù cũng được nhắc tên trong danh sách.

Ngay khi thông tin lan tỏa, hàng loạt ê-kíp (studio) lên tiếng bác bỏ. Ê-kíp của Lộc Hàm phủ nhận toàn bộ thông tin, cho biết đã khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Các ê kíp của Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ đều phủ nhận, gọi là "bịa đặt vô căn cứ", ủy thác luật sư xử lý.

Tư Hiểu Địch sau đó đã xóa tất cả bài đăng và hình ảnh liên quan đến các ngôi sao khác trên weibo. Cô giữ lại bài đăng tố Lâm Canh Tân lừa dối tình cảm mình nhưng để chế độ bạn bè xem.