HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mập mờ với loạt sao nam, hot girl "Hồng tỷ" tự xưng bị kiện

Minh Khuê

(NLĐO) - Blogger Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ"), bị kiện sau khi khiến showbiz Hoa ngữ dậy sóng đầu năm.

"Hồng tỷ" bị chính công ty quản lý truyền thông kiện 

Tư Hiểu Địch bị tài khoản mạng xã hội weibo tự xưng là công ty quản lý truyền thông của cô đăng thông cáo khởi kiện chính người đẹp này.

"Tư Hiểu Địch đã không nghe theo lời can ngăn của công ty, liên tục đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng, gây lãng phí tài nguyên xã hội và tạo nên ảnh hưởng tiêu cực. Công ty đã nhiều lần liên hệ yêu cầu cô ngừng đăng nhưng cô chỉ đồng ý qua điện thoại và vẫn tiếp tục gây ồn ào" – thông cáo có đoạn viết.

Hot girl "Hồng tỷ" tự xưng mập mờ loạt sao nam bị kiện - Ảnh 1.

"Hồng tỷ" Tư Hiểu Địch gây sốc đầu năm

Công ty này thông tin thêm rằng hôm Tư Hiểu Địch đăng bài ẩn ý bản thân mập mờ với loạt sao nam là lúc thần kinh của cô có vấn đề. Hot girl này đã uống 40 viên thuốc an thần, không nhằm tự tử mà do thói quen lạm dụng thuốc kéo dài. Công ty mất niềm tin vào cô sau khi phát hiện nhiều lời nói dối trước đây và quyết định ngừng quản lý truyền thông, chuyển sang kiện. Họ đã nộp đơn lên tòa yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Tư Hiểu Địch.

"Chúng tôi xin lỗi công chúng, lực lượng cảnh sát, các nghệ sĩ và ê-kíp bị ảnh hưởng" - thông cáo cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ thực hư của công ty quản lý truyền thông này thế nào nhưng Tư Hiểu Địch không có thêm bất kỳ phản hồi nào. Cộng đồng mạng bình luận trái chiều về thông cáo trên, cho rằng có những chi tiết vô lý như uống đến 40 viên thuốc an thần mà vẫn còn có thể đăng thông tin lên mạng xã hội.

"Phá vỡ" hình tượng của loạt sao nam đình đám, nhiều người hâm mộ yêu thích

Trước đó, Tư Hiểu Địch tự khoe trên tài khoản mạng xã hội weibo rằng cô có mối quan hệ tình ái riêng tư, mập mờ với loạt sao nam đình đám của làng giải trí.

"Tôi đã 30 tuổi và ngủ với tất cả những người đó, không còn gì phải tiếc nuối" - Tư Hiểu Địch viết. Cô còn đăng tải một số hình ảnh và các đoạn "chat" để làm bằng chứng.

Hot girl "Hồng tỷ" tự xưng mập mờ loạt sao nam bị kiện - Ảnh 2.

Đàn Kiện Thứ

Hot girl "Hồng tỷ" tự xưng mập mờ loạt sao nam bị kiện - Ảnh 3.

Lâm Canh Tân

Hot girl "Hồng tỷ" tự xưng mập mờ loạt sao nam bị kiện - Ảnh 4.

Lộc Hàm

Trong số những nam ngôi sao được nhắc tên gồm: Lộc Hàm, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn… Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù cũng được nhắc tên trong danh sách.

Ngay khi thông tin lan tỏa, hàng loạt ê-kíp (studio) lên tiếng bác bỏ. Ê-kíp của Lộc Hàm phủ nhận toàn bộ thông tin, cho biết đã khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Các ê kíp của Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ đều phủ nhận, gọi là "bịa đặt vô căn cứ", ủy thác luật sư xử lý.

Tư Hiểu Địch sau đó đã xóa tất cả bài đăng và hình ảnh liên quan đến các ngôi sao khác trên weibo. Cô giữ lại bài đăng tố Lâm Canh Tân lừa dối tình cảm mình nhưng để chế độ bạn bè xem.

Tin liên quan

Showbiz Hoa ngữ: Loạt người đẹp rạng ngời tuổi 50

Showbiz Hoa ngữ: Loạt người đẹp rạng ngời tuổi 50

(NLĐO) - Nhiều người đẹp trong làng giải trí Trung Quốc giữ được vẻ đẹp rạng ngời, cuốn hút ở độ tuổi 50. Đó là Châu Tấn, Thư Kỳ, Từ Tịnh Lôi…

Showbiz Hoa ngữ: Hóa mỹ nam nhờ trang điểm gây sốc!

(NLĐO) - Nam diễn viên, MC hài nổi tiếng của Trung Quốc Dương Địch gây sốc công chúng khi tung video clip như "lột xác" nhờ kỹ thuật trang điểm đỉnh cao.

Những bê bối gây rúng động showbiz Hoa ngữ 2021

(NLĐO) – 2021 được xem là “năm hạn” của các diễn viên nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ như Triệu Vy, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Vương Lực Hoành... với hàng loạt bê bối gây sốc, những xì-căng-đan bị phanh phui.

mập mờ khởi kiện Hồng tỷ Tư Hiểu Địch công ty quản lý truyền thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo