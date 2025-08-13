Mất con vì chọn ngày giờ sinh mổ

Ngay sau sinh bằng phương pháp sinh mổ lấy thai, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở ôxy và được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi đến Trung tâm Sơ sinh, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng, có chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Trẻ suy hô hấp sau sinh mổ chủ động được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dù được hồi sức tích cực và áp dụng các kỹ thuật cao (thở máy, surfactant, thở iNO), nhưng trẻ không đáp ứng và tử vong.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ, vì gia đình mong muốn "ngày giờ đẹp".

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan, Khoa Điều trị tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trẻ sinh mổ chủ động có thể gặp suy hô hấp từ nhẹ đến nặng, cần thở máy hoặc ECMO, thậm chí tử vong.

Nghiên cứu cho thấy mổ lấy thai chủ động khi không có chuyển dạ làm tăng nguy cơ suy hô hấp gấp 2,6 lần so với mổ có chuyển dạ và 1,9 lần so với sinh thường. Việc chọn giờ sinh không đúng chỉ định có thể gây nhiều nguy cơ cho mẹ và trẻ.

Theo bác sĩ Loan, trong thời kỳ bào thai, phổi chứa dịch và trao đổi khí phụ thuộc vào bánh rau. Khi bánh rau ngừng hoạt động, phổi phải đảm nhiệm chức năng này. Trong sinh thường, co bóp tử cung giúp thông khí phế nang, tăng cường tuần hoàn máu qua phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp ở trẻ.

Quá trình chuyển dạ giúp thai nhi tăng sản xuất adrenalin và mẹ tăng giải phóng hormone thyrotropin, kích thích tế bào phổi giảm tiết dịch và hấp thu dịch phổi, chuẩn bị cho chức năng hô hấp. Trẻ sinh mổ chủ động không trải qua quá trình này nên phổi chứa nhiều dịch, dễ gặp vấn đề hô hấp sau sinh.

Chuyên gia khuyến cáo mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa. Thay vì chọn giờ sinh hay phương pháp không cần thiết, mẹ bầu nên theo dõi thai kỳ định kỳ và chọn cơ sở y tế uy tín để sinh con.

Hình ảnh minh họa trẻ sinh mổ chủ động và sinh thường

Theo một số bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa, tỉ lệ sinh mổ có xu hướng tăng cao những năm gần đây. Tỉ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là các gia đình chủ động chọn ngày, giờ sinh theo tín ngưỡng, phong thủy, mong muốn mang lại may mắn, sức khỏe và thành công cho bé.

Một báo cáo của Bộ Y tế năm 2022 cho thấy tỉ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh. Tại một số bệnh viện, tỉ lệ này lên đến 50-60%, cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo.