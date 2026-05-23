Mắt mờ, khô mắt có nên dùng thuốc mỡ kháng sinh?

Bạn đọc BÙI THỊ DUYÊN (ở Ninh Bình) hỏi: Tôi nay 68 tuổi, gần đây mắt nhìn hơi mờ, đi khám được tư vấn chưa đến mức phải thay thủy tinh thể. Thỉnh thoảng tôi dùng thuốc mỡ tra mắt tetracyclin để giảm mỏi mắt. Xin bác sĩ cho biết việc này có nên không?

Bác sĩ HOÀNG THANH NGA, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, trả lời: Bà không nên tự ý dùng thuốc mỡ tetracyclin thường xuyên để tra mắt nếu không có chỉ định của bác sĩ. Đây là thuốc kháng sinh, chỉ sử dụng khi có tình trạng nhiễm khuẩn ở mắt. Việc lạm dụng có thể gây kích ứng hoặc tăng nguy cơ kháng thuốc. Nếu muốn vệ sinh mắt, bà có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ lên đầu tăm bông sạch rồi lau nhẹ bờ mi trên và dưới. Trường hợp mắt khô, mỏi, có thể dùng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo 2-3 lần/ngày để bổ sung độ ẩm, giúp mắt dễ chịu hơn. Nước mắt nhân tạo có tác dụng làm trơn bề mặt nhãn cầu, giảm cảm giác cộm, rát, khô mắt do sử dụng máy tính, điện thoại nhiều hoặc thường xuyên ở môi trường điều hòa.

Trước khi nhỏ mắt cần rửa tay sạch, không để đầu lọ chạm vào mắt, giữ khoảng cách với lông mi khoảng 3-4 cm. Sau khi nhỏ 1-3 giọt, nên nhắm mắt 2-3 phút để thuốc thấm tốt hơn, tránh chớp mắt hoặc nheo mắt liên tục. Người dùng cũng cần chú ý hạn sử dụng của thuốc nhỏ mắt. Một số loại không nên dùng quá một tháng sau khi mở nắp. Không tận dụng thuốc cũ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn cho mắt và cần sử dụng đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.