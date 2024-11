Mật phục chặn bắt chiếc ô tô 4 chỗ nhiều nghi vấn ở Tây Ninh

Ngày 3-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 1978, quê Đồng Nai) để làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu nổ trái phép.

Nguyễn Văn Quốc cùng tang vật thu giữ

Gần 1 tháng theo dõi, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới quy mô.

Đến ngày 2-11, tổ công tác do Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Tân Hà, Đồn Biên phòng Kà Tum và Công an huyện Tân Châu mật phục trên đoạn đường 785, thuộc địa bàn ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) thì phát hiện ô tô do Quốc điều khiển có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 158 kg pháo có đến 3 loại pháo nổ gồm pháo ném và pháo hoa mang nhản hiệu Richbum, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Bước đầu, Quốc khai mua số pháo trên từ một người đàn ông trên khu vực biên giới với giá 44 triệu đồng, sau khi nhận hàng xong định vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ thì bị phát hiện.