"Mắt thần" cứu người từ bên trong

Sau khi được mổ nội soi hoàn toàn thay van động mạch chủ, cuộc sống của ông P.M.Đ (62 tuổi, ở Ninh Thuận) đã trở lại bình thường. Ba tháng trước đó, ông Đ. khó thở ngay cả khi làm những công việc nhẹ nhàng.



Tránh đại phẫu, né xâm lấn

Ông Đ. được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM phát hiện bị hở van động mạch chủ nặng gây giãn to tim trái (cả nhĩ trái lẫn thất trái) và chỉ định thay van động mạch chủ nội soi hoàn toàn. Sau mổ, được hồi sức, tập vật lý trị liệu hô hấp, vận động, dinh dưỡng qua đường miệng sớm…, sức khỏe ông bình phục và xuất viện chỉ sau 4 ngày. Tái khám sau 1 tuần, vết mổ hết đau, không còn khó thở.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, cho biết thay van động mạch chủ nội soi toàn bộ là phẫu thuật ít xâm lấn, dùng để điều trị bệnh lý tại van động mạch chủ bằng van nhân tạo (sinh học hoặc cơ học) thay thế cho van tim không thực hiện được chức năng thông thường. Các bệnh lý thường gặp nhất là hẹp hay hở van động mạch chủ. Bệnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể do thoái hóa tuổi già, do van động mạch chủ bẩm sinh có 2 mảnh hoặc trong bệnh cảnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng ở van động mạch chủ. "Người bệnh có nhiều lựa chọn thay van động mạch chủ như mổ hở, thay van qua da hoặc thay qua nội soi. Trong đó, phẫu thuật thay van qua nội soi được bệnh viện triển khai từ tháng 3-2024 với tỉ lệ thành công là 100%" - bác sĩ Định thông tin.

Hệ thống máy chụp - can thiệp mạch DSA mới vừa được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đưa vào sử dụng

Theo ThS-BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật tim mạch người lớn Bệnh viện ĐH Y Dược, chỉ với đường rạch da tầm 2,5-3 cm làm cổng thao tác chính (giảm đau, thẩm mỹ), so với mổ mở toàn bộ xương ức, mổ nội soi sẽ bảo tồn được xương ức, lồng ngực, mạch máu nuôi xương ức. Nhờ sử dụng dụng cụ mảnh và thuôn giúp nhìn rõ cấu trúc giải phẫu van động mạch chủ và thao tác chính xác, giảm thiểu tổn thương mô. "Trong quá trình mổ, người bệnh được thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể dưới hướng dẫn siêu âm để giảm thiểu mức độ xâm lấn. Nhờ mổ sẹo nhỏ, ít đau, ít mất máu, phục hồi sớm, chi phí điều trị thấp, thời gian nằm viện ngắn nên mau trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày" - bác sĩ Chương nhấn mạnh.

Các bác sĩ cũng cho hay thay van nội soi này có tính khả thi về mặt kinh tế, không cần dụng cụ đặc biệt mới (chỉ sử dụng dụng cụ nội soi thông thường), chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình tại Việt Nam. Đặc biệt, giải quyết được một số hạn chế so với mổ mở hoặc thay van qua da, giúp người bệnh có thêm một lựa chọn điều trị xâm lấn tối thiểu mà vẫn bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Chuẩn vàng bắt bệnh hiểm

Một công nghệ mới lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam là hệ thống máy tích hợp trí tuệ nhân tạo trong can thiệp nội mạch vừa được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai. Theo giới chuyên môn, đây được đánh giá là chuẩn vàng, bước tiến công nghệ giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm, chính xác, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp như tim mạch, đột quỵ, ung thư...

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết 2 hệ thống máy vừa được đưa vào sử dụng là máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla và hệ thống máy chụp - can thiệp mạch (DSA) Innova IGS 630 Autoright bình diện GE HealthCare (Mỹ). Hệ thống MRI 3.0 Tesla có ưu thế phát hiện, ngăn ngừa biến chứng từ các vết rách vỡ ở phụ nữ đặt túi ngực, các bất thường mạch máu não trong chẩn đoán đột quỵ cấp, tầm soát sớm ung thư tuyến tiền liệt. Công nghệ này có thể thay thế PET/CT giúp tầm soát hiệu quả các nhóm bệnh lý di căn thường gặp như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Với hình ảnh sắc nét, khả năng tái tạo hình ảnh 3D sẽ giúp bác sĩ dễ dàng phát hiện tổn thương nhỏ (từ 1-2 mm), các khối u và cấu trúc giải phẫu khó, phức tạp.

Còn với máy chụp - can thiệp mạch DSA sẽ giúp bác sĩ can thiệp các nhóm bệnh lý mạch vành, các bất thường cấu trúc tim; bệnh lý mạch não, mạch cảnh; phình động mạch chủ; nút mạch u gan và các bệnh lý khác... Ngoài các can thiệp, hệ thống máy còn hỗ trợ tốt trong các thủ thuật đặt máy tạo nhịp tim, chọc kim sinh thiết...

Nhấn mạnh lợi điểm máy DSA mới, bác sĩ Tuấn cho hay có 5 vượt trội: Tiết kiệm thời gian chụp ngắn hơn so với các dòng máy 1 bình diện trước đây từ 40% - 50% (nâng công suất phục vụ, chẩn đoán nhanh các bệnh cấp cứu gấp). Rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong quá trình can thiệp (xem được các hình ảnh nổi bật của stent, dựng hình cây mạch máu 3D, dựng hình van tim, bóc tách mạch máu tổn thương, dựng hình mạch chủ và tự động xóa xương…; điều trị các bệnh lý tim mạch (mạch vành, động mạch chủ), thần kinh (mạch cảnh, mạch não). Chụp, phát hiện, dựng hình cây mạch máu gan, tự động bộc lộ các nhánh mạch máu nuôi u (xác định vị trí tối ưu nút mạch siêu chọn lọc). Cung cấp giải pháp dựng hình van tim từ hình chụp CTA (xác định kích thước van nhân tạo, loại trừ các yếu tố nguy cơ trong quá trình can thiệp). Đem lại giải pháp và lựa chọn chẩn đoán - can thiệp kịp thời, an toàn cho người bệnh với khả năng kiểm soát liều tia ít hơn 50% mà vẫn bảo đảm xử lý hình ảnh chất lượng cao.

"Với 2 hệ thống máy này, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp y khoa hiện đại, mang đến chất lượng chăm sóc tốt nhất đến người bệnh. Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia Singapore để được chuyển giao kỹ thuật điều trị, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh phức tạp trong nước thay vì ra nước ngoài tốn kém" - lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhấn mạnh.

Thêm kỹ thuật mới chữa ung thư Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM cũng vừa đưa vào hoạt động một trung tâm điều trị ung thư chuyên nghiệp, hiện đại với hệ thống xạ trị, máy gia tốc tuyến tính... Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, với sự phát triển, mở rộng của hệ thống bệnh viện này đã góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, người dân cũng hưởng lợi điều trị kỹ thuật cao mới. Ngành y tế TP đang nghiên cứu phát triển mạng lưới vùng chăm sóc bệnh nhân ung thư TP HCM và các địa phương. Tùy đặc điểm mỗi vùng miền mà tham gia vào mạng lưới chăm sóc bệnh nhân ung thư phù hợp.