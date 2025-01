"Mắt thần" giao thông

Hà Nội đang lên kế hoạch lắp thêm hàng chục ngàn chiếc camera giám sát với kỳ vọng trở thành những "mắt thần" góp phần bảo đảm từ trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông cho tới bảo đảm môi trường và trật tự đô thị.

Kế hoạch trên nằm trong Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thủ đô đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt trên các tuyến phố, khu dân cư tổng số trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Kinh phí lắp đặt hàng chục ngàn camera này được huy động từ ngân sách, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Thành phố khuyến khích việc sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để triển khai hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Hơn 40.000 camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030 và phân chia theo chức năng với hơn 23.700 chiếc giám sát bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm; gần 16.250 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị; khoảng 230 chiếc phục vụ quốc phòng. Trong số đó có khoảng 28.000 chiếc cố định, loại có góc quay cố định, không thể điều chỉnh được sau khi đã lắp đặt; và 12.000 chiếc camera PTZ, loại quan sát an ninh có thể điều hướng, phóng to và thu nhỏ hình ảnh.

Hà Nội kỳ vọng hơn 40.000 camera sẽ được lắp đặt cùng gần 20.000 camera đang hoạt động sẽ giúp hình thành hệ thống camera giám sát tập trung, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực, đồng thời giám sát và giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ở thành phố.

Hà Nội triển khai lắp đặt thêm hàng chục ngàn camera giám sát khi trật tự an toàn giao thông lâu nay là một vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng vi phạm dù cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Lực lượng chức năng dù căng sức song không thể giám sát mọi tuyến phố của một thành phố có khoảng 10 triệu dân cùng 8 triệu phương tiện giao thông các loại. Trong khi đó, ý thức tham gia giao thông của nhiều người chưa cao, thậm chí có những trường hợp sẵn sàng vi phạm nếu vắng bóng lực lượng chức năng.

Trong khi đó, hệ thống camera giám sát triển khai thời gian qua vừa thiếu vừa cũ, lạc hậu. Trả lời chất vấn tại HĐND TP Hà Nội, cả hai người đứng đầu cơ quan hữu trách là Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở GTVT cùng cho biết cả thành phố chỉ có khoảng 600 camera giám sát giao thông bố trí tại 149 nút giao/tổng số hơn 2.300 nút giao. Do đó, việc giám sát và "phạt nguội" phương tiện vi phạm giao thông còn rất hạn chế, chưa đủ sức răn đe những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Vì thế, hàng chục ngàn chiếc camera giám sát được lắp đặt thời gian tới được trộng đợi sẽ trở thành những "mắt thần" giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần hình thành ý thức văn minh giao thông.